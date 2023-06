Au terme d’un match à suspense et marqué par beaucoup d’imprécision des deux côtés, les Nuggets s’imposent 94-89 face au Heat et remportent le premier titre NBA de leur histoire !

Pour l’ultime feuille de match de la saison NBA, c’est par ici.

Concours de maladresse, le Heat met les mains dans la boue

On connaissait tous l’enjeu de ce match : un titre pour les uns, l’envie de ne pas être en vacances pour les autres. L’appréhension de la victoire ou de l’élimination, on mettra peut-être la qualité de cette ultime rencontre sur le dos du stress. Entre les ballons perdus, les possessions à jeter et les concours de briques, ce Game 5 des Finales NBA ne restera pas dans les annales de la Ligue.

Dans cette rencontre physique, c’est Miami qui a d’abord pris les devants. Avec un Bam Adebayo monstrueux en première mi-temps, bien soutenu par Max Strus et les joueurs du banc, le Heat a gagné la bataille du hustle. Le match va être crade ? Cela tombe bien, South Beach aime bien mettre les mains dans la boue. De leur côté, les Nuggets ont les mains qui tremblent face à l’événement. Les joueurs du Colorado, rapidement plombés par les fautes, ont du mal à garder leur sang-froid et déjouent face à la zone et au jeu physique du Heat. Malgré un Jimmy Butler très discret en première mi-temps, c’est bien Miami qui mène 51-44 à la mi-temps. Et si on avait un Game 6 après tout se dit-on alors ?

Jimmy Butler se réveille trop tard, les Nuggets au paradis

Le speech de la mi-temps a visiblement fait du bien à Denver, qui revient avec de meilleurs intentions. Michael Porter Jr. et Nikola Jokic sont aux fourneaux. Le Heat est au cœur de l’avalanche mais sauve les meubles grâce à ses role players et un gros shoot de Kyle Lowry en fin de troisième quart-temps. Miami est toujours là mais n’a plus qu’un point d’avance avant le money time.

Ce dernier acte va être marqué par le réveil d’un bonhomme qui a joué à Casper pendant presque tout le match : Jimmy Butler. À côté de la plaque pendant la majeure partie de la rencontre, la star du Heat sort de sa boîte au meilleur des moments. Il enchaine deux bombes du parking puis inscrit trois lancers après une faute généreuse sifflée contre Aaron Gordon. Attention au réveil du cafétéro. En face, Jamal Murray retrouve enfin des couleurs pour aider Nikola Jokic, ce match va se jouer à rien. Comme un symbole, ce sont les recrues de l’été à Denver qui vont faire la dif. Kentavious Caldwell-Pope et Bruce Brown vont enchainer les actions décisives dans les dernières minutes du match. Rebond offensif et panier pour Bruce tout puissant, interception et lancers réussis pour KCP, imité par la suite par son coéquipier. Miami gâche ses dernières cartouches avec des actions mal construites, Denver remporte le premier titre de son histoire !

Les dernières secondes… les derniers instants… Denver est champion NBA !!pic.twitter.com/p8lpFnlDh3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2023

🚨 OFFICIEL : LES DENVER NUGGETS SONT CHAMPIONS NBA 2023 !!

PREMIER TITRE DE LEUR HISTOIRE !! pic.twitter.com/U6Wu7RlRQi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 13, 2023