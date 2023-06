C’est officiel : les Nuggets sont champions NBA 2022-23 ! Ils ont dominé le Heat en cinq manches, dans le sillage d’un énorme Nikola Jokic, qui a été élu très logiquement MVP des Finales. Le Joker a dominé les débats et fait preuve d’une constance fantastique pour guider les siens à un succès historique. Direction la cour des très grands !

Il est fantastique. À l’image de son jeu. Quand Nikola Jokic a reçu son trophée de MVP des Finales, il a paru presque gêné. Gêné de recevoir toute la lumière de la NBA d’un seul coup. Immédiatement après ses quelques mots au micro, il est reparti derrière le podium, savourer dans une intimité toute relative ce titre qu’il a bâti à la sueur de son front. Avec les siens, son enfant, sa femme, sa famille.

MVP des Finales 2023 ?

Who else.

Et puis bien sûr, avec ses coéquipiers, qui l’ont chaleureusement félicité – comme c’est bien sûr de rigueur – avec quand même quelque chose en plus : les remerciements et l’admiration sans concession. Car Nikola Jokic pendant ces Finales NBA, c’est 30,2 points, 14 rebonds et 7,2 passes de moyenne. Car Nikola Jokic, c’est un impact presque incalculable dans le jeu des Nuggets, de début novembre jusqu’à cette nuit, sans jamais que les apports ne baissent. Car – comme il l’a montré ce soir – c’est un homme qui vit pour le groupe. “Chaque chose que nous faisons, c’est pour le mec d’à côté”. Tout simplement, car ces paroles sont profondément belles dans une ligue qui oublie parfois que le collectif sublime ce sport magnifique.

Jokić received all 11 votes from a media panel covering the #NBAFinals

The Nuggets center averaged 30.2 points, 14.0 rebounds and 7.2 assists in the Finals series.

On pense bien sûr à sa soirée légendaire lors du Game 3, avec 32 points 21 rebonds et 10 passes, sans oublier les 41 points du Game 2… Quand le Joker joue son jeu, son équipe est transformée, car il rend les autres meilleurs. Et c’est une qualité très rare. Une qualité que les votants ont choisi de récompenser à l’unanimité, qu’il s’agisse bien sûr de Mike Singer du Denver Post mais également d’Ira Winderman du Sun Sentinel, média local de Miami. Parce que cet homme rassemble, dans son basket, sur et en dehors des terrains.

Cette récompense est immensément méritée, et fait donc rentrer un peu plus Jokic dans la cour des très grands de l’histoire du basket. Parce qu’il s’agit du quatrième MVP des Finales européen, parce qu’il est le troisième joueur issu du vieux continent à posséder à la fois le trophée de MVP et de MVP des Finales. Parce que dans l’histoire, il est le MVP des Finales drafté le plus bas (41e), alors que ça envoyait des pubs de Tacos gavés de fromage à la téloche en même temps. Tout cela rend, à nos yeux et sans doute à beaucoup d’autres, cette récompense magnifique. Bravo, Monsieur Jokic.

