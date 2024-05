Il va recevoir son trophée de MVP demain soir devant son public et il le fera donc à 2-2 dans une série que les Nuggets ont retourné comme une crêpe en l’espace de 72h. Le sens du timing, toujours.

Attention, le MVP est fâché. Bien aidé par un Aaron Gordon qui vit décidément une deuxième vie exceptionnelle dans le Colorado, bien épaulé également par un Jamal Murray qui aime les Playoffs comme personne, Nikola Jokic a montré cette nuit qui était le patron. Dans une soirée lors de laquelle Rudy Gobert a reçu son trophée de DPOY devant son public ? Le triple MVP s’en est amusé intérieurement et a rappelé à tous que pour lui le DPOY ne valait pas grand chose, que pour lui le seul acronyme valable tenait en trois lettres et était sa propriété depuis quasiment quatre ans.

L’intensité déployée par Karl-Anthony Towns et Naz Reid n’a cette fois-ci pas été suffisante, Rudy Gobert a été réduit à l’état de lampadaire et Nikola a d’ailleurs poussé le vice jusqu’à dégoûter les intérieurs de Minnesota jusque dans sa propre raquette, faisant le coup de la chaise à Rudy ou forçant KAT à louper d’innombrables tirs. Lui en a raté quelques uns, de tirs, 11 pour être exact mais contrairement à ses adversaires directs il en a également rentré beaucoup, quinze au total.

35 points à 15/26 au tir dont 1/5 du parking et 4/6 aux lancers, 7 rebonds, 7 passes, 3 steals et 1 contre en 39 minutes, le compte est bon et le ressenti plus fort encore que cette ligne de stats. Ajoutons enfin que le Joker s’est même amusé à péter un énorme dunk, une rareté, et qu’il a – plus sérieusement – été cette nuit le phare absolument lumineux de l’une des plus belles démonstration de basket entrevue en NBA ces dernières années. MVP MVP MVP, peut-être, mais c’est dans une certaine discussion all-time qu’il va bientôt falloir parler de Nikola…

En attendant les Nuggets sont donc revenus à 2-2 dans ces passionnantes demi-finales de Conférence, après avoir connu l’horreur lors des deux premiers matchs. Et revenir à tel point de nulle part et avec une telle aisance, ça aussi c’est un vrai bail de champion.

