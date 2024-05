NBA Top 5 : Jamal Murray enflamme les commentateurs

Faire trembler les filets depuis le milieu de terrain, c’est sûrement plus impressionnant au foot qu’au basket, mais quand c’est réalisé juste devant le poste de commentateurs et que la célébration est à la hauteur du shoot, ça donne l’action la plus marquante de la nuit. Voici votre NBA Top 5 !

Aaron Gordon allie puissance et toucher avec brio. On avait pas vu un tel cocktail depuis … Nikola Jokic.

Le duo T.J McConnell – Obi Toppin régale en sortie de banc depuis le début de la saison. Sur cette action, on a cru revoir Gary Payton et Shawn Kemp.

Reggie Jackson a sa place dans le XV de France de rugby après une telle chistera.

Anthony Edwards continue de réaliser des actions qui nous donnent envie de le comparer à la personne à laquelle il n’a pas envie d’être comparé.

Comment bien terminer une mi-temps ? La présentation vous est offerte par les Denver Nuggets.