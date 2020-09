NBA Top 5 du jour : le gros circus shot du jour pour le cracheur de feu Jamal Murray

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Les Nuggets se retrouvent de nouveau à 3-1 dans ces Playoffs. On ne sait pas si c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on sait que Jamal Murray a continué de faire le spectacle cette nuit. Une passe aveugle pour Mason Plumlee et surtout un gros circus shot sur LeBron pour le nouveau pyromane préféré de la NBA. Ajoutez à cela la défense de Playoffs Rondo pour servir le King en contre-attaque, un dunk de KCP ligne de fond et du vintage Dwight Howard, et vous avez votre tartine de highlights du matin.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.