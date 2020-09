NBA Top 5 du jour : si vous kiffez les Nuggets, on vous conseille de revenir une prochaine fois

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Les Lakers n’ont laissé aucune chance aux Nuggets lors du Game 1 de la Finale de Conférence Ouest, et le Top du jour est très représentatif de la domination californienne cette nuit. Cinq actions, cinq highlights en Purple & Gold, avec Rajon Rondo et Alex Caruso aux manettes, et le trio Dwight Howard – Anthony Davis – LeBron James à la conclusion. Les réalisateurs ont sûrement cherché des highlights de Denver mais visiblement, ils n’ont rien trouvé. Donc bon, si vous adorez les Nuggets avec sauce Jokic et potatoes Murray, passez votre chemin.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.