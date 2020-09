NBA Top 5 du jour : Nikola Jokic s’amuse avec Anthony Davis, Jamal Murray se prend pour LeBron, les Nuggets ont régalé

Les NBA Top 5 ou Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Partir en transition avec la vitesse d’une locomotive, attaquer le panier adverse pour ensuite finir avec un méchant tomar à une main, on appelle ça la spéciale LeBron. Mais cette nuit, ce n’est pas le King qui a lâché cette action, mais Jamal Murray. Le meneur des Nuggets a fait le show en plus de porter les siens vers une victoire cruciale. Quant à son grand copain Nikola Jokic, il n’est pas en reste. Le Joker a donné un cours de danse traditionnelle serbe à Anthony Davis, qui se demande sûrement encore comment ce foutu ballon a pu faire filoche.

Encore une belle nuit de folie, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.