Officiel, Billy Donovan est le nouveau coach des Bulls : bonne nouvelle pour lui, il ne pourra pas faire pire que son prédécesseur

Son nom circulait du côté de Philly et il a récemment passé un entretien avec les Pacers, mais c’est bien dans l’Illinois que Billy Donovan poursuivra sa carrière de coach. L’ancien entraîneur du Thunder vient effectivement d’être engagé par les Bulls, qui comptent sur lui pour redonner une certaine férocité aux Taureaux.

Ça y est, on connaît le nouvel homme fort des Bulls. Après avoir pris une plombe pour dégager Jim Boylen, la franchise de Chicago, désormais dirigée par Arturas Karnisovas, a décidé de miser sur Billy Donovan pour prendre en main l’équipe de la ville des vents. Ça parlait de Wes Unseld Jr. (assistant à Denver), de Darvin Ham (assistant à Milwaukee) ou encore de Kenny Atkinson récemment, mais c’est donc bien l’ancien coach d’Oklahoma City qui se retrouvera sur le banc du United Center à partir de la saison prochaine. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la nouvelle, et c’est l’une des premières grosses décisions prises par le nouveau management des Bulls, qui voulait vraiment s’attacher les services de Donovan depuis son refus de prolonger l’aventure avec le Thunder. L’ami Billy débarque à Chicago avec un bilan global de 243 victoires et 157 défaites sur cinq saisons, et reste sur une belle campagne avec OKC, où il a participé aux Playoffs pour la cinquième année consécutive malgré des attentes en chute libre suite aux départs de Russell Westbrook et Paul George. Il a même été élu co-Entraîneur de l’Année par ses pairs en 2020 en compagnie de Chris Paul Mike Budenholzer, et l’ensemble de son CV a visiblement séduit Karnisovas ainsi que le nouveau manager général Marc Eversley.

Billy Donovan has agreed to a deal to become the next coach of the Chicago Bulls, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 22, 2020

Depuis que Jim Boylen a été jeté par la fenêtre, les Bulls recherchaient un profil bien particulier d’entraîneur. Déjà, il fallait un mec capable de développer des jeunes joueurs sur le plan individuel mais aussi au sein d’un projet collectif, Chicago possédant quand même un noyau intéressant avec Zach LaVine, Lauri Markkanen, Wendell Carter Jr. et Cie. Ensuite, les Bulls voulaient un coach qui sait parler à ses joueurs, car autant dire que c’était la cata avec Boylen. Et enfin, les dirigeants de Chicago recherchaient un homme qui connaît le goût de la victoire parce que bon, ça fait plusieurs années que la mythique franchise de la Windy City galère, avec trois saisons négatives d’affilée et aucune participation en Playoffs depuis 2017. C’est vrai que ça commence à faire long. Son parcours à Oklahoma City mais aussi les deux titres universitaires remportés avec les Gators de Florida (big up à Joakim Noah) donnent à Billy Donovan une certaine légitimité aux yeux d’Arturas Karnisovas. Pour ce dernier, Donovan coche donc toutes les cases.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Billy et sa famille au sein des Chicago Bulls. Le succès qu’il a réussi à maintenir tout au long de sa carrière de coach le met à un niveau supérieur. Nous avons l’impression que sa capacité pour aider ses joueurs à atteindre leur potentiel, autant individuellement que collectivement, s’articulera bien avec notre effectif. Que ce soit en tant que joueur ou en tant qu’entraîneur, il a gagné partout où il est passé, et on espère que cela va continuer ici à Chicago. » – Arturas Karnisovas, vice-président exécutif des opérations basket de Chicago

Ce sera maintenant à Donovan de montrer qu’il est bien l’homme de la situation pour remettre les Bulls sur le chemin des Playoffs. La pression est sur ses épaules. Au Thunder, il a souvent été critiqué pour son incapacité à maximiser les chances de son équipe en postseason malgré la présence de stars comme Kevin Durant, Russell Westbrook ou Paul George, mais ce n’est pas ce qu’on va lui demander aux Bulls aujourd’hui. L’objectif, ce sera surtout de progresser, d’aller de l’avant avec le talent qui a sur place, de développer les jeunes joueurs, et ainsi redevenir une équipe ambitieuse à l’Est. À ce stade-là de la reconstruction, Donovan peut faire le taf.

Alors au boulot. Ça fait plusieurs saisons que les fans des Bulls souffrent, et ce sera à Billy Donovan de leur redonner espoir en relançant cette équipe de Chicago qui cherche à quitter les bas-fonds de la Conférence Est.

