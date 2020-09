Pour Mike Malone, il n’y a pas que les Lakers qui possèdent un monstre à deux têtes : « Nous avons deux superstars »

Dos au mur face aux Lakers, les Nuggets ont une nouvelle fois réussi à répondre la nuit dernière lors du Game 3, réduisant ainsi le score à 2-1. Et comme souvent, c’est le duo Nikola Jokic – Jamal Murray qui a remis Denver en selle, pour le plus grand bonheur du coach Mike Malone.

22 points, 10 rebonds, 5 passes pour Nikola Jokic à 9/14 au tir. 28 points, 8 rebonds, 12 caviars pour Jamal Murray, à 10/17 dont 4/8 du parking. S’il vous fallait une preuve supplémentaire de l’existence d’un duo génial à Denver, elle est là. Depuis le début des Playoffs, ces deux-là cartonnent et continuent de porter les Nuggets dans leur parcours épique, eux qui viennent de réduire le score dans leur Finale de Conférence après avoir éliminé le Jazz et les Clippers malgré un déficit de 3-1. Mais si le Joker avait déjà sorti de magnifiques Playoffs en 2019, Murray n’a jamais évolué à un tel niveau. Le bonhomme a véritablement changé de dimension dans la bulle de Mickey, et ce malgré plusieurs matchs d’absence lors des seeding games à cause d’un bobo à l’ischio. Ses stats sur la postseason 2020 ? 26,6 points, 5 rebonds et 6,5 passes à 50,5% au tir, 47,7% de loin et 87,7% aux lancers francs, tout ça avec des moments magiques dans le clutch et des perfs all-time. Bref, le meneur des Pépites joue un basket de superstar actuellement. « Superstar », c’est d’ailleurs le mot employé par le coach Mike Malone pour décrire Jamal et le tandem qu’il forme avec Jokic (via ESPN).

« Désormais, je sais chaque soir ce que je vais recevoir de Jamal. L’an dernier, on savait ce qu’allait proposer Nikola, mais on ne savait pas quel genre de match allait avoir Jamal. Ce n’est plus le cas désormais. Avec Nikola et Jamal, nous avons deux superstars. »

Plus de régularité, ça fait toute la différence, surtout quand vous avez un autre duo XXL en face avec LeBron James et Anthony Davis. Maintenant, pour revenir sur les Lakers et remporter la série, les Nuggets auront besoin que d’autres joueurs step-up aux côtés de Jamal et Niko. C’est ce qu’a fait Jerami Grant lors du Game 3, auteur de 26 points à 7/11 au tir (2/5 à 3-points) et 10/12 aux lancers francs. L’ailier athlétique, important également en défense, n’avait jamais sorti une telle performance offensive en Playoffs et cela a fait le plus grand bien à Denver. On n’oublie pas non plus la belle contribution de Monte Morris en sortie de banc, très précieux avec ses 14 points (à 5/7 et 2/4 de loin) et zéro turnover en 20 minutes. À chaque match, les Pépites doivent recevoir ce genre de contribution de la part des role players. Ça peut venir de Grant, de Morris, mais aussi de Michael Porter Jr., ce dernier possédant le profil pour être cette troisième menace offensive. Il serait aussi intéressant de voir Gary Harris retrouver son côté two-way player, comme c’était le cas face aux Clippers, où il a contribué offensivement en plus de son apport défensif habituel. En tout cas, Murray et Jokic ne peuvent pas gagner à deux. Le duo doit tourner à plein régime et il faut du soutien pour espérer terrasser le King et sa bande. C’était le scénario de la nuit dernière, et les Nuggets sont donc toujours en vie.

« Je n’avais aucun doute sur le fait qu’on allait répondre ce soir, car on a gagné six matchs à élimination d’affilée. À chaque fois, tout le monde prépare nos valises, mais on ne veut pas partir. Pour une raison que j’ignore, on aime cette bulle. » – Mike Malone

Le buzzer beater d’Anthony Davis lors du Game 2 n’a pas refroidi les Nuggets de Nikola Jokic et Jamal Murray. De retour dans cette Finale de Conférence face aux Lakers, ils vont désormais tenter d’égaliser jeudi, même si on sait qu’ils aiment bien être menés 3-1.

Source texte : ESPN