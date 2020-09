Pour Adam Silver, la prochaine saison ne commencera pas avant 2021 : pas de Christmas Day, tonton Adam nous prive de cadeaux

Alors que l’on s’approche petit à petit de la fin de cette saison 2019-20 qui aura quasiment duré un an, la NBA continue d’étudier ses options pour la prochaine campagne. On parlait depuis quelques semaines d’une reprise autour de Noël, mais Adam Silver a mis les choses au clair : il ne devrait pas y avoir de NBA avant 2021.

On s’en doutait un peu mais Adam Silver vient de confirmer nos craintes : une fois cette bulle terminée, on ne devrait pas retrouver la NBA avant 2021. Avec la situation sanitaire et la longueur de la saison actuelle, on savait déjà que la compétition ne reprendrait pas au moins avant décembre. Les dates du 1er décembre puis du 25 avaient été évoquées mais tonton Adam a l’air convaincu : nous serons probablement privés de cadeaux cette année. La saison 2020-21 devrait effectivement commencer en 2021 et on vous conseille donc de savourer la fin de ces Playoffs. On sait que la Ligue travaille sur des ajustements pour adapter au mieux le déroulement de la prochaine saison aux conditions sanitaires mais la tâche s’annonce compliquée. Car si Adam Silver est satisfait de sa bulle, il veut évidemment retrouver les salles NBA avec la présence des fans pour la saison prochaine, et c’est aussi pour ça que la Ligue temporise. D’autant plus que du côté des hautes instances, on veut une saison complète : 82 matchs et des Playoffs. C’est en effet ce qu’a déclaré le commissionnaire sur CNN.

« D’après moi, la prochaine saison ne commencera pas avant 2021. Le plus tôt aurait été pour Noël mais plus j’en apprends, plus je pense que janvier est un meilleur compromis. L’objectif est de jouer une saison normale avec 82 matchs et des Playoffs, dans les salles avec des fans. Mais on a encore beaucoup à apprendre, en matière de tests de diagnostic rapide par exemple. »

Une saison complète devant du public : voici le scénario rêvé pour la NBA, après une saison tronquée qui a affecté les caisses et une bulle qui a coûté beaucoup d’argent. Adam Silver est donc dépendant de l’évolution de la situation sanitaire et des progrès de la science. Et on imagine que lorsque le commissionnaire évoque le mois de janvier, c’est dans le meilleur des cas. Une reprise pour le mois de février ou mars a déjà été évoquée et la NBA préférerait sûrement retarder encore un peu la saison si cela peut permettre l’accueil des supporters dans les salles dès le premier match. En tout cas, pour les équipes qui n’ont pas été conviées dans la bulle d’Orlando, ça fera donc quasiment un an sans réelle compétition. Et une campagne de 82 matchs qui commence au plus tôt en janvier, ça veut aussi dire que la fin de saison et les Jeux Olympiques pourraient se chevaucher l’été prochain, ce qui pose forcément question quand on connaît l’attachement de nombreux joueurs NBA pour les J.O., notamment les étrangers. Allez, ce n’est pas la nouvelle la plus joyeuse de ces dernières semaines, mais on tient le coup. Il nous reste trois semaines pour apprécier ces superbes Playoffs chez Mickey, puis la Draft arrivera au mois de novembre. Courage.

On file acheter du café, pas question de rater une miette de ces Playoffs parce qu’une fois les Finales terminées, on ne devrait plus voir de basket NBA jusqu’en 2021. Allez, on reste fort et on se dit qu’on pourra toujours s’occuper avec le basket français.

Source texte : CNN