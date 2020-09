La NBA vise désormais le 18 novembre pour la Draft : ça laisse du temps aux Kings pour bosser leurs scouting reports

On apprenait hier que la NBA repoussait officiellement la Draft, la Free Agency et le début de la prochaine saison sans plus de détails. On connait désormais le nouvel objectif de la Ligue pour la Draft : le 18 novembre.

Prévue pour le 16 octobre, soit à peine quelques jours après la fin des Finales NBA, la Draft a officiellement été reportée hier. La NBA et l’Association des joueurs ont négocié ce report notamment pour faciliter les négociations pour le CBA et le salary cap de la prochaine saison. En attendant des discussions avec les propriétaires de la Ligue et les GM, prévues pour aujourd’hui et demain, la NBA viserait désormais le 18 novembre pour la prochaine Draft. Pas d’informations concernant l’ouverture de la Free Agency mais elle devrait suivre, quelques jours plus tard. Ce report devrait permettre aux franchises d’avoir les informations nécessaires au niveau du salary cap pour gérer leurs picks et donc commencer à négocier d’éventuels trades. ESPN nous annonce donc cette nouvelle date, mais la situation reste floue avec pas mal de dossiers à gérer pour Adam Silver et la NBA, avant de lancer la prochaine off-season.

C’est en tout cas un premier pas dans cette direction en attendant qu’un audit sur la saison actuelle ne soit terminée pour en savoir plus sur les pertes de revenus qui s’annoncent forcément colossales et qui pourraient fortement influencer le prochain salary cap. Ce report de la Draft permettra au moins aux équipes de se préparer davantage avant d’accueillir cette nouvelle cuvée de prospects qui arrive déjà avec pas mal de points d’interrogations. Pas de March Madness en NCAA, des saisons écourtées à l’international, pas de favori évident pour le first pick et donc des difficultés pour évaluer les joueurs. Des circonstances exceptionnelles qui pourraient enfin aider les Kings à faire les bons choix le soir de la Draft ? On ne s’avancera pas trop. La Ligue devrait également donner la possibilité aux franchises de réaliser des Draft Combines virtuelles par région afin de tester les futurs rookies. En attendant plus de détails à ce sujet, les équipes espèrent pouvoir rencontrer en personne les candidats à la Draft. Il y à des contrats à plusieurs millions de dollars à la clé, pas question de se faire catfish par des highlights donc.

En attendant plus d’infos sur la situation financière, la Ligue vise le 18 novembre pour la prochaine Draft. La Free Agency devrait suivre quelques jours après et ça voudra sûrement dire que la prochaine saison débutera en 2021. On en est là.

Source texte : ESPN