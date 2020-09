Une plateforme OTT sera lancée par la LNB le 1er octobre : tout le basket français en live, en clair et commenté, on valide !

Il y a une semaine, on apprenait avec plaisir que le basket français allait être diffusé en clair à la rentrée grâce à un accord entre la chaîne L’Équipe et la LNB. Un joli pas en avant, mais pas le dernier, car une plateforme OTT sera également lancée le 1er octobre prochain pour suivre à fond la Jeep Élite et la Pro B.

LNB TV. Voilà le nom de cette plateforme qui permettra de suivre tous les matchs de Jeep Élite et de Pro B en direct, en clair, et commentés. Boum ! Des matchs qui pourront d’ailleurs également être revus en replay, histoire de ne vraiment rien rater. Pour les fans de NBA, ce dispositif rappelle évidemment le fameux League Pass, qui permet de regarder toutes les rencontres de la nuit, que ce soit en live ou au petit matin. C’est l’outil indispensable pour les drogués de balle orange et c’est donc une excellente nouvelle pour la mise en avant du basket français. De plus, comme l’indique la LNB, cette plateforme sera gratuite et il n’y aura donc pas besoin de sortir le porte-monnaie pour accéder au contenu Jeep Élite + Pro B. C’est pas beau ça ? Petite précision tout de même concernant LNB TV, les matchs qui seront diffusés à la télévision (ceux de la chaîne L’Équipe) ne feront pas partie du lot. Car on rappelle que cette nouvelle plateforme OTT (over-the-top service, c’est-à-dire un service de livraison de vidéo sur Internet qui n’est pas lié à un opérateur de réseau traditionnel) s’inscrit dans un dispositif global de diffusion, qui inclut donc la chaîne L’Équipe mais aussi la chaîne Sport en France, qui nous permettront de regarder deux rencontres minimum chaque semaine, rencontres accessibles sans abonnement.

Alors ça, à surveiller de près mais ça peut être une excellente nouvelle pour le basket français, sa médiatisation et l’engouement du peuple. On valide, donc on fait tourner ! 👏 https://t.co/9EWLCFt4uN — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 22, 2020

Pour récapituler, et on salue nos confrères de Basket le Mag pour le résumé, la chaîne l’Équipe diffusera un match de Jeep Élite par semaine (le lundi à 21h), il y aura un autre match de Jeep Élite sur le site internet de l’Équipe (le samedi soir à 20h, sur lequipe.fr) ainsi que sur la chaîne Sport en France (le samedi soir à 20h). Cette dernière diffusera également un ou deux matchs de Pro B par semaine, et l’ensemble de la Jeep Élite + Pro B sera donc disponible sur la plateforme LNB TV. De quoi donner un vrai coup de boost au basket français alors que la reprise des championnats est proche.

« Nous souhaitons offrir à tous les fans un maximum de rencontres en clair à la télévision. Avec @lachainelequipe et @sport_en_france en complément, ce seront au minimum deux rencontres chaque semaine accessibles sans aucun abonnement. La plateforme LNB TV permettra l’accès à toute la LNB, tant en direct qu’en replay, et pour la Jeep Élite et la Pro B. » – Alain Béral, président de la LNB

La Jeep Élite va reprendre ses droits cette semaine, tandis que la Pro B débutera un peu plus tard, à savoir début octobre. Désormais, plus d’excuse pour passer à côté du basket français. Du direct, du replay, du clair, du gratuit et du commenté, on dit oui !

Source texte : LNB / Basket le Mag