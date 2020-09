Le basket français diffusé en clair à la rentrée : la Chaîne L’Équipe et la LNB trouvent un accord au buzzer

C’est la bonne nouvelle de la journée pour tous les fans de basket et de télé en clair. Contrairement à nos cousins du foot qui doivent s’endetter pour suivre correctement leur équipe préférée sur le petit écran, la LNB a fait le choix d’une chaîne gratuite pour diffuser ses matchs de Jeep Elite, de Ligue Féminine et les finale de la Coupe de France masculine et féminine cette saison. Un dispositif unique mis en place par la Chaîne L’Équipe au sein duquel nous avons tous notre rôle à jouer pour continuer d’aider à développer le sport préféré de ton sport préféré dans l’Hexagone.

C’est officiel depuis ce matin, le basket fait son grand retour sur une chaîne en clair ! Les anciens étaient habitués à voir des matchs de première division française diffusés sur des chaînes du service public dans les années 90 mais les plus jeunes n’ont pas eu cette chance. Eurosport, TPS Star, Sport+, Ma Chaîne Sport et RMC Sports sont censés sonner quelques cloches chez les fans de basket français qui peuvent cette fois ranger leur porte-monnaie tout au fond du sac. Il n’y aura pas besoin de débourser un centime pour suivre la Jeep Elite à la télé cette année avec un « minimum » de 40 matchs produits et diffusés par la Chaîne L’Équipe, un record depuis la création de la LNB en 1987 selon le communiqué du groupe publié ce matin. Dans le détail, cela donne donc une affiche premium chaque lundi à 21h et la chaîne prévoit aussi de programmer une rencontre supplémentaire pour chaque journée dès que la grille le permettra en plus des Playoffs et des Finales. Pour compléter ce dispositif, des matchs de la LFB et les finales féminines seront également diffusées, tout comme les finales de Coupe de France à l’AccorHotels Arena. De plus, le site L’Équipe diffusera un match supplémentaire de Jeep Elite chaque samedi à 20h soit 34 rencontres au total. Un joli coup dont se félicite Jérôme Saporito, directeur de la Chaîne l’Equipe.

« Avec cette exposition gratuite et en clair, on veut sortir le basket de l’ombre. Le Championnat de France de basket va devenir le plus visible des Championnats de sports collectifs sur le territoire. C’est une reconnaissance pour notre chaîne qui montre son développement. La télé c’est du temps, il y a beaucoup à construire, il faut réhabituer le grand public au Championnat de France, à faire ré-émerger des stars, des personnalités. »

Tout ça c’est cool, mais comment est-ce qu’on peut agir là-dedans à notre échelle de fan ? Grâce à cet accord, le basket devient subitement le championnat français le plus accessible à la télévision cette année. Une passe de alley-oop monumentale pour faire gagner en popularité à notre sport qu’il reste à écraser sauvagement dans l’arceau avec de belles audiences TV à chaque match. Car après avoir cédé leurs droits au groupe Altice pour un contrat à hauteur de dix millions d’euros par an, la LNB et la FFBB ont fait le grand écart en signant ce nouveau deal d’une seule année sans réclamer de compensation financière à L’Équipe. Une situation qui ne fait pas l’affaire des clubs à court terme mais qui vise bien à démocratiser un peu plus le basket français et à relancer l’intérêt du grand public pour cette compétition qui remplit des salles chaque week-end aux quatre coins du territoire. Le président de la Ligue, Michel Mimran, a d’ailleurs teasé que d’autres annonces allaient suivre en septembre. A une semaine de la reprise de la Jeep Elite prévue le 23 septembre prochain, la LNB n’est pas en avance mais étudie plusieurs possibilités pour compléter son offre. A voir si celles-ci pourraient permettre aux clubs de percevoir quelques droits pour la saison 2020-21.

Annonce LNB / La Chaîne l’Equipe: La Jeep Elite arrive enfin en clair à la TV, pour tous les fans de Basket. C’est un évènement.

D’autres annonces vont suivre en septembre.#LNBenCLAIR — Michel Mimran (@Michel_Mimran) September 15, 2020

En attendant une plateforme de streaming à la NBA League Pass ou une autre innovation de ce genre pour suivre les exploits du club de sa région sans en rater une miette, on retiendra surtout que le basket français fait son retour en clair à la télévision. Et ça, c’est forcément une bonne nouvelle pour notre sport.

Source texte : L’Equipe