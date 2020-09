D’après son père, Klay Thompson sera encore meilleur shooteur à son retour : personne n’est prêt pour sa saison à 60% du parking

Klay Thompson a eu le temps de se remettre en forme après cette saison à rallonge et serait déjà prêt pour la prochaine campagne. Évidemment, étant donné les incertitudes qui entourent l’exercice 2020-21, difficile de dire à quel moment on reverra l’arrière sur les parquets, mais selon son père, il sera encore meilleur au shoot. C’est possible ça ?

La dernière fois qu’on a vu Klay Thompson sur un terrain de basket, le COVID n’avait pas encore touché l’entièreté de la planète, Kevin Durant était toujours un joueur des Warriors et Kawhi pas encore un Los Angeles Choker Clipper. L’arrière de Golden State, victime d’une déchirure au ligament croisé du genou gauche lors des Finales NBA 2019, a passé la saison à se soigner pour revenir en pleine forme en 2020-21. Stephen Curry blessé à la main, les Warriors sont tranquillement passés en mode année sabbatique pour laisser le duo de All-Stars récupérer avant de retourner jouer le titre au plus vite. Avec la saison tronquée que l’on connaît et la situation sanitaire, la prochaine saison ne recommencera pas avant fin décembre 2020, au mieux. De quoi laisser encore plus de temps aux Splash Brothers pour revenir à 200%. Et selon Mychal Thompson, ancien joueur NBA et père de Klay, invité sur SiriusXM NBA Radio, l’arrière pourrait revenir encore plus fort.

« C’est de nouveau un joueur de basket. Il est en bonne santé, il se sent bien. Je l’ai vu à l’entraînement et ça peut paraître fou, mais son shoot a l’air encore meilleur. En réalité, on pouvait s’y attendre parce que c’est tout ce qu’il pouvait faire pendant un moment, shooter, shooter, shooter. […] Mais il est prêt. Si la saison avait démarré comme d’habitude, il serait là avec Steph’ et les gars. »

Bon, ça reste l’analyse d’un père sur son fils et donc pas forcément l’avis le plus objectif possible, mais on imagine que les défenses NBA transpirent déjà à l’idée de retrouver la machine de guerre des Warriors. On rappelle quand même que le vainqueur du concours à 3-points en 2016 tourne à 41,9% depuis le parking en carrière. Après un an à enchaîner les filoches tranquillement, on ne préfère pas imaginer les dégâts que le sniper pourrait faire à son retour. Son père précise aussi que l’arrière a repris ses habitudes d’entraînement sous les yeux de Steve Kerr et qu’il bouge désormais comme avant. De quoi rassurer les fans des Warriors après une saison avec Eric Paschall comme attraction principale. Motivé et impliqué dans son processus de rééducation, le triple champion NBA avait déjà été aperçu s’entraînant en tenue complète au mois de décembre dernier. Si la saison reprend pour Noël, ça fera un retour à la compétition après 18 mois d’arrêt pour Klay, on imagine que l’arrière est impatient de refaire cramer les ficelles.

Allez, les Splash Brothers commencent à nous manquer alors on attend impatiemment le retour de Klay version 60% du parking. De quoi ramener les Warriors tout en haut de la Conférence Ouest ?

Source texte : SiriusXM NBA Radio