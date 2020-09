La prochaine saison NBA ne débutera pas avant Noël : au mieux on a une reprise sous le sapin, sinon faudra attendre 2021

Alors que les Playoffs continuent à battre leur plein dans la bulle d’Orlando, c’est toujours le flou concernant la saison NBA 2020-21. Mais hier, on a eu quelques indications concernant le début de la prochaine campagne.

C’est une question qui trotte dans la tête d’Adam Silver depuis un moment : la saison prochaine, elle commence quand ? Les Playoffs 2020 vont se terminer vers la mi-octobre, à savoir l’instant de l’année où on commence traditionnellement la régulière quand il n’y a pas de pandémie. Du coup, forcément, tout est décalé et on apprend grâce à Shams Charania de The Athletic que la saison prochaine ne commencera pas avant le Christmas Day. Pas plus de précisions pour l’instant, mais ça annule déjà la possibilité d’une reprise le 1er décembre, date qui avait été envisagée il y a quelques semaines. Ce n’est pas vraiment une surprise sachant que le timing aurait quand même été un peu serré pour les équipes allant loin en Playoffs. Si l’on en croit Shams, il existe donc un scénario dans lequel la campagne 2020-21 commence à Noël. Tiens, ça ne vous rappelle rien ça ? Bien sûr que si. Fin 2011, la NBA avait repris le 25 décembre pour une Opening Night très attendue après un lock-out interminable. On le sait, le Christmas Day, c’est toujours une date marquante dans le calendrier d’une saison et ça serait une belle occasion pour lancer les hostilités. Cependant, une reprise à Noël, c’est dans le meilleur des cas, il ne faut pas l’oublier. Donc attendons un peu avant d’imaginer de la NBA sous le sapin comme chaque année.

Ok donc tout scénario dans lequel la saison NBA 2020-21 démarre avant le 25 décembre : à la poubelle. Au mieux du mieux on a un Christmas Day de ouf, au pire on dévale de plusieurs mois. https://t.co/2G8DA9fsRR — TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 10, 2020

C’est aujourd’hui difficile de donner une date précise concernant la reprise de la saison prochaine, tout simplement car beaucoup de paramètres vont dépendre de l’évolution de la situation sanitaire liée au coronavirus. La grande priorité de la NBA, c’est d’avoir des matchs dans les différentes salles avec la présence des fans, question de billets verts bien évidemment. La Grande Ligue semble prête à décaler le début de la prochaine saison de plusieurs mois si ça peut permettre le retour des supporters, mais il ne faut pas oublier qu’il y a les Jeux Olympiques l’été prochain, une échéance qui limite la marge de manœuvre pour Adam Silver et ses copains. Affaire à suivre donc. En attendant, on sait déjà que la Draft NBA devrait se dérouler le 18 novembre prochain, alors qu’elle était prévue pour le 16 octobre. Ce report devrait permettre aux franchises d’être mieux préparées pour l’événement, non seulement en matière de scouting mais aussi car il y aura une meilleure visibilité sur le niveau du salary cap et de la luxury tax pour 2020-21, suite aux négociations entre la Ligue et l’union des joueurs par rapport au CBA. Tout ça pour dire que la situation est « fluide » comme le dit Shams, que rien n’est gravé dans le marbre, et que l’adaptation est aujourd’hui le maître-mot.

La saison 2020-21 ne commencera pas avant le 25 décembre prochain. Au mieux, on aura du basket sous le sapin et ça fera un très joli cadeau de Noël, mais y’a également de bonnes chances que la reprise se fasse après le passage à la nouvelle année. Mystère mystère.

Source texte : The Athletic