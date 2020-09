Nike Kybrid S2 Fossil Stone : c’est quand même plus stylé qu’une ammonite

Quand y’en a plus, y’en a encore. Vous l’aurez peut-être compris en défilant notre rubrique sneakers, personne n’est plus productif que Kyrie Irving dans l’industrie de la sneakers en ce moment. Et si vous commenciez à vous lasser un peu de ses sixièmes signature shoes, voici un tout nouvel hybride tout droit sorti des usines de Beaverton. Les Nike Kybrid S2 Fossil Stone sont disponibles depuis aujourd’hui chez notre partenaire Basket4Ballers.

C’est comme les Mr. Freeze, il y en a vraiment pour tous les goûts et de toutes les couleurs dans la gamme d’Uncle Drew. Pas de version fluorescente cette fois, puisque l’on part sur un modèle au coloris intitulé Fossil Stone. Le genre de trouvaille qui aurait rendu fier Indiana Jones après avoir risqué sa vie au fin fond d’une grotte située au milieu de l’Amazonie. Un bijou d’autant plus rare qu’il s’agit de la première version de ce nouvel hybride des pompes du meneur des Nets baptisé Nike Kybrid S2. On retrouve évidemment les influences de la Nike Kyrie 6 grâce à ces deux yeux évocateurs sur le talon, mais également de la 5 avec ce couvre languette pointu ainsi que de la 4 avec cette semelle dentelée. Bref, on a pris tout le meilleur des dernières pompes du coéquipier de KD pour les rassembler dans une seule et même chaussure. Comme on peut s’y attendre avec un tel nom, les tons sont clairs, entre le beige, le jaune sable et le crème. Le motif varie et passe du camouflage à une liste de lettres sur lesquelles on pense déchiffrer le message « Spotlight ». Car si une chose ne change pas, c’est que lorsqu’il joue Kyky a horreur qu’on ne le regarde pas.

La fiche :

La grande-sœur : les Air Jordan 4 Retro Fossil, pas la peine de préciser pourquoi.

les Air Jordan 4 Retro Fossil, pas la peine de préciser pourquoi. On les imagine déjà à ses pieds : Vince Carter quand il annoncera son retour surprise la saison prochaine. C’est dans les vieilles pierres qu’on fait les meilleurs dunks.

Vince Carter quand il annoncera son retour surprise la saison prochaine. C’est dans les vieilles pierres qu’on fait les meilleurs dunks. L’occasion parfaite pour les porter : pour une petite session archéologie ou spéléologie entre potes.

pour une petite session archéologie ou spéléologie entre potes. On aime : le meilleur des dernières signature shoes du meneur, ça promet un best-seller.

le meilleur des dernières signature shoes du meneur, ça promet un best-seller. On aime moins : un coloris trop discret à notre goût pour vraiment mettre en valeur la beauté de la paire.

Les Nike Kybrid S2 Fossil Stone sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. A ce prix-là, ce serait dommage de risque de se prendre une flèche dans la nuque en fouillant une vieille pyramide quand même.

Source : Nike