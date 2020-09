NBA Top 5 du jour : Jeff Green s’incruste au milieu des Lakers, ça remontera un peu le moral des fans des Rockets

Les Top 10 et tout le toutim, c’est aussi et surtout pendant les Playoffs. C’est une promesse, vous aurez donc chaque matin votre dose de highlights au réveil, histoire de ne rien manquer à ce qu’il s’est fait de plus beau dans la nuit. Allez, un café, et on clique sur play.

Seulement un match la nuit dernière, mais c’est suffisant pour faire un Top 5. Bon, sans surprise, pas beaucoup de Rockets dans ce top étant donné que les mecs ont dormi pendant trois quart-temps, y’a que Jeff Green pour sauver l’honneur avec un gros dunk à une main sur Kyle Kuzma. Le reste, c’est 100% pourpre et or, avec du LeBron James et du Anthony Davis en vedette. Le King prend notamment la première place grâce à un alley-oop avec la planche, tout ça sur un service de Rajon Rondo.

Encore une belle nuit, et le besoin de dormir très vite car ce soir ça recommence. Too fast, too furious, too bulle.