NBA Top 5 du jour : LeBron ou pas LeBron, les Lakers sont toujours en mode showtime

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire de la Grande Ligue, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 5 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 28 février

1967 : pour la première fois en quatre matchs, Wilt Chamberlain rate un tir. Fin de série après 35 paniers consécutifs, la honte.

2003 : le maillot de Patrick Ewing est retiré au Madison Square Garden, avec une trace de Scottie Pippen dessus.

2013 : Joakim Noah lâche 11 contres face aux Sixers. Pas dans ma maison.

Ils sont nés un 28 février

1955 : Adrian Dantley

1978 : Jamaal Tinsley

1980 : Tayshaun Prince

1987 : Josh McRoberts

1993 : Marquis Teague

1994 : Alex Caruso

1999 : Luka Doncic

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Romain, Roman, Romane et Antoinette. Alors bonne fête à Romain Bardet. On sait, aucun rapport avec le basket, mais ça fera plaisir aux fans de vélo qui se sont perdus sur un site de balle orange.