NBA Top 5 du jour : Jrue Holiday n’est pas pressé de partir en vacances, une vanne qui n’a encore jamais du être faite

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : y’a pas que les Grecs à Milwaukee, y’a Pat Connaughton aussi.

#4 : Trae Young a globalement chié dans la colle cette nuit, mais il a quand même réussi à placer une ou deux douceurs de passes.

#3 : nous sommes le 4 juillet 2021, date parfaite pour vous parler du jeu à trois entre Khris Middleton, Bobby Portis et Brook Lopez. Quelle vie mes aïeux.

#2 : Trae Young a globalement chié dans la colle cette nuit, mais il a quand même réussi à placer une ou deux accélérations dont il a le secret.

#1 : figurez-vous que Jrue Holiday n’est pas pressé de partir en vacances, on imagine que cette vanne n’a encore jamais été faite

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !