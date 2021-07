Tournois de qualification olympique : stupeur à Victoria, les Canadiens éliminés par les Tchèques, spoiler ça concerne… la France

Y’a pas que la NBA dans la vie, y’a les Jeux Olympiques aussi. Au Canada, en Croatie, en Lituanie ou en Serbie, quelques unes des meilleures nations au monde s’affrontent actuellement dans l’espoir de gratter l’un des quatre derniers billets pour Tokyo. Un vrai parcours du combattant et quelques stars qui ont fait le voyage, parce que le jeu en vaut la chandelle. On fait le point ? Allez, on fait le point.

Hier avaient lieu à Victoria, Kaunas, Split et Belgrade les demi-finales de ces TQO, huit matchs envoyant leurs vainqueurs vers leurs finales respectives, qualificatives cette fois-ci pour les Jeux, et leurs huit perdants en vacances, c’est le jeu. Beaucoup de logique respectée mais quelques surprises ou demi-surprises, et au final un tableau qui s’annonce incroyable ce soir à partir de 18h30.

Tournoi de Kaunas : aucune surprise en Lituanie avec les deux immenses favoris du tournoi qui se rencontreront donc ce soir à 18h30 pour une place à Tokyo. Luka Doncic a évidemment fait du sale aux Vénézuéliens, les Lituaniens ont dominé aisément la Pologne, et on aura donc le droit dans quelques heures entre un choc entre Luka et la doublette Jonas Valanciunas / Domantas Sabonis, le vainqueur se retrouvant dans la poule de l’Argentine et de… l’Espagne pour les Jeux.

Tournoi de Split : victoire facile des Brésiliens face au Mexique grâce à un collectif bien plus solide et à un Vitor Benite adroit derrière la ligne, des Brésiliens qui affronteront donc… l’Allemagne en finale, des Allemands qui ont profité du choke immense de la Croatie à domicile, malgré les 38 pions de Bojan Bogdanovic, le meilleur scoreur des derniers Jeux à Rio. Big up au dénommé Maodo Lo, auteur d’un énorme match et qui disputera donc au Brésil une place pour Tokyo, à 19h30, pour rejoindre ensuite le Groupe C à Tokyo, en compagnie de l’Australie, du Nigéria, et du vainqueur de Serbie – Italie.

Tournoi de Belgrade : car c’est logiquement la Serbie et l’Italie qui se disputeront la victoire du tournoi de Belgrade, à ne pas confondre avec le tournoi de Bellegarde, beaucoup moins réputé. 20h30 c’est l’horaire, et Yvette Horner Nico Mannion et sa Squadra tenteront de réaliser un immense exploit en sortant les Micic, Marjanovic and co. devant leur public.

Tournoi de Victoria : l’énorme surprise nous est donc venue de Victoria, Canada, où le pays hôte a donc abandonné ses rêves de Jeux japonais au bénéfice de la République Tchèque d’un exceptionnel Blake Schilb. Défaite cruelle du conglomérat de joueurs NBA face à une équipe étonnante depuis quelques années déjà, des Tchèques qui ont climatisé un pays déjà bien froid et qui affronteront en finale… la Grèce, facile vainqueur de la Turquie. Rendez-vous pris à 1h du matin, pour connaitre le futur adversaire de l’Iran, de Team USA, et de la France évidemment.

Les résultats de la phase de poule

Tournoi de Victoria

Groupe A, Grèce – Canada : 91-97

: 91-97 Groupe A, Canada – Chine : 109-79

– Chine : 109-79 Groupe A, Grèce – Chine : 105-80

– Chine : 105-80 Groupe B, Uruguay – Turquie : 86-95

: 86-95 Groupe B, République Tchèque – Turquie : 70-87

: 70-87 Groupe B, Uruguay – République Tchèque : 79-80

Tournoi de Split

Groupe A, Allemagne – Mexique : 82-76

– Mexique : 82-76 Groupe A, Mexique – Russie : 72-64

– Russie : 72-64 Groupe A : Allemagne – Russie : 69-67

– Russie : 69-67 Groupe B, Tunisie – Brésil : 57-83

: 57-83 Groupe B, Brésil – Croatie : 94-67

– Croatie : 94-67 Groupe B, Croatie – Tunisie : 75-70

Tournoi de Kaunas

Groupe A, Lituanie – Venezuela : 76-65

– Venezuela : 76-65 Groupe A, Venezuela – Corée du Sud : 94-80

– Corée du Sud : 94-80 Groupe A, Lituanie – Corée du Sus : 96-57

– Corée du Sus : 96-57 Groupe B, Pologne – Angola : 83-64

– Angola : 83-64 Groupe B, Slovénie – Angola : 118-68

– Angola : 118-68 Groupe B, Slovénie – Pologne : 112-77

Tournoi de Belgrade

Groupe A, République dominicaine – Serbie : 76-94

: 76-94 Groupe A, Serbie – Philippines : 83-76

– Philippines : 83-76 Groupe A, République Dominicaine – Philippines : 84-67

– Philippines : 84-67 Groupe B, Porto Rico – Sénégal : 20-0*

– Sénégal : 20-0* Groupe B, Sénégal – Italie : 0-20*

: 0-20* Groupe B, Italie – Porto-Rico : 90-83

*Matchs non joués, forfait du Sénégal pour cause de COVID

Les résultats des demi-finales

Tournoi de Kaunas :

Slovénie – Venezuela : 98-70

– Venezuela : 98-70 Lituanie – Pologne : 88-69

Tournoi de Split :

Brésil – Mexique : 102-74

– Mexique : 102-74 Allemagne – Croatie : 86-76

Tournoi de Belgrade :

Italie – République Dominicaine : 79-59

– République Dominicaine : 79-59 Serbie – Porto-Rico : 102-84

Tournoi de Victoria :

Turquie – Grèce : 63-81

: 63-81 Canada – République Tchèque : 101-103*

Le programme des Finales (chaque vainqueur est qualifié pour les Jeux)