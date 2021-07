Si les deux Equipes de France de 5×5 attendent patiemment d’en découdre à partir du 24 juillet, le 3×3 aussi aura sa Team bleu-blanc-rouge. La FFBB a annoncé vendredi les filles qui constitueraient le squad France à Tokyo et, sans surprise, c’est une vraie Dream Team qui tentera d’aller chercher une médaille, et de préférence de la plus belle des couleurs.

Laetitia Guapo aka Madame n°1 mondiale, Mamignan Toure aka Migna aka Lokosso, Ana-Maria Filip aka la Tour Eiffel de l’équipe, aussi grande que scintillante dans la raquette, et enfin Marie-Eve Paget aka la plus bilingue de toutes les basketteuses françaises (non). Quatre filles quasiment invincibles quand elles jouent ensemble, qui feront le voyage avec les réservistes de luxe Caroline Heriaud et Marie Mane, quatre filles qui tenteront donc dans une vingtaine de jours d’ajouter à un palmarès déjà énorme la plus belle des récompenses. Russie, Chine, Roumanie, Japon, Italie, Mongolie, Etats-Unis, voilà le programme et voilà les sept équipes qui tenteront d’exister face à la Dream Team française, lors de quatre journées intenses faisant la part belle au rythme endiablé du 3×3 :

Un gros programme donc, un quart de finale éventuel le 27, et les demis plus la finale dès le lendemain. Ca pulse comme dirait l’autre mais rien de bien original quand on connait la discipline, retenez seulement que l’Equipe de France de 3×3 est aujourd’hui considérée comme la référence en la matière et que, bien que pleines d’humilité, ces filles ne vont pas à Tokyo pour rester à l’hôtel, Tokyo Hotel, vanne musicale périmée on s’excuse.

Quatre nanas en or qui veulent le devenir encore plus, et tout un pays de basket qui aura on l’espère (c’est un ordre) un oeil sur les performances de la « troisième équipe de France ». Ramenez la Coupe à la maison, allez allez allez, et si ça part en médaille d’or, promis on vous fait une chanson rien qu’à vous.