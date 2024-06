En ce jour de Draft, l’heure n’est pourtant pas à la joie pour tous les jeunes talents français. En effet, on a appris aujourd’hui que Killian Hayes ne serait pas du voyage à Rouen avec l’Équipe de France, et quelques heures plus tard c’est Ousmane Dieng qui était mis dans le même sac. Les deux joueurs n’auront même pas eu le temps de faire leurs preuves.

On avait un peu d’autres chats à fouetter ce soir, mais l’info est tombée via BeBasket puis le compte Twitter de l’Équipe de France : Ousmane Dieng accompagne Killian Hayes dans le premier wagon des laissés pour compte en vue des JO :

ℹ️ Les Bleus se déplacent à Rouen à partir de jeudi soir.

Le groupe a été réduit à 17 joueurs. Vincent Collet n’a pas retenu Ousmane Dieng et Killian Hayes.#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 26, 2024



Ils étaient 19 et ne sont donc plus que 17, à un mois du début des Jeux. L’écrémage devrait continuer dans les prochains jours, probablement la semaine prochaine, en sachant que les équipes de France féminines, masculines, tant en 5×5 qu’en 3×3 d’ailleurs, annonceront leurs rosters définitifs le lundi 8 juillet. Pour Ousmane Dieng et Killian Hayes en tout cas, il faudra repasser une prochaine fois…