La montagne a accouché d’une souris. On attendait en effet monts et merveilles de ce choc entre Grecs et Slovènes, avec un ticket olympique comme carotte suprême. Mais Luka Doncic et les siens n’étaient tout simplement pas assez armés.

Les Slovènes avaient montré des limites lors des deux premiers matchs de ce TQO, face à la Croatie et contre les Philippines. A contrario, et même si l’adversité était plus faible, la Grèce n’avait connu aucune peine cette semaine.

Logique respectée ou non, les Grecs, à domicile, se sont donc imposés cet après-midi contre la Slovénie, et cette victoire ne souffre d’aucune contestation. Aucune.

Dès les premiers instants (7-0, 15-2), Giannis et les siens ont littéralement étouffés leur adversaire, ne laissant que des miettes en défense et déroulant en attaque grâce notamment au duo Calathes / Antetokounmpo. Le néo-monégasque et le double-MVP bien trop focus, les Slovènes et leur chef d’orchestre bien trop crevés, et très vite un écart qui monte, qui stagne grâce à un deuxième quart plus sérieux de la Slovénie, mais qui remontre en flèche après la pause. Gerorgios Papagiannis s’éclate, Thomas Walkup enchaine les ficelles, c’en est trop pour la Slo, merci pour la rime gratos.

Score final 96-68, et Luka Doncic enchaine donc défaite en Finales NBA et défaite au TQO, une fin bien malheureuse quand on sait la saison de mutant qu’il a lâché avec les Mavs. Les Grecs font pour leur part un très grand pas vers Paris, mais ils devront encore battre demain le vainqueur entre la Croatie et la République Dominicaine.