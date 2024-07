Saison harassante, à tous points de vue. Aujourd’hui Luka Doncic a tiré un trait sur 2023-24, sur une défaite, tout comme il l’avait fait quelques semaines auparavant avec les Mavs. Rassurant, cela veut au moins dire qu’il est humain.

La marche était sans doute trop haute pour Luka Doncic et les Slovènes.

Il y avait eu cette première alerte, une défaite face à la Croatie, qui les envoyait quasiment déjà dans la gueule du Loup grec. Puis une victoire pas forcément rassurante contre la Nouvelle-Zélande, avec un 36/12/11 de Luka Doncic qui sonnait alors comme un… 17/6/6.

Luka Doncic a banalisé les explosions statistiques, mais sur ce tournoi le souci majeur était ailleurs. On parle de ballons perdus, par cargaisons, on parle d’une maladresse notable, bref, on parle d’une fatigue qui aura été la pire ennemie de Lulu en Grèce.

Aujourd’hui ? 21 points, 7 rebonds, 5 passes, et… 10 ballons perdus, comme autant de bouteilles jetées à la mer, autant de mails envoyés à la station balnéaire la plus proche. Pour souffler, car Luka en a forcément besoin.

Le revers de la médaille par contre, c’est donc que Luka Doncic ne disputera pas les Jeux olympiques à Paris, trois ans après avoir lâché 20 passes dans une demi-finale olympique, trois ans après avoir vu de très près Klemen Prepelic se prendre la foudre par Nicolas Batum.

Dommage pour Luka, dommage pour la Slovénie, dommage pour le basket. Mais une bonne chose pour son corps, assurément, même si tout ça doit, à l’heure qu’il est, être le cadet de ses soucis. Allez Lulu, on a quand même le droit de te souhaiter de bonnes vacances ?