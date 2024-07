Paul Reed coupé par les Sixers

Après l’arrivée d’Andre Drummond à la Free Agency, les Sixers ont décidé de couper les ponts avec Paul Reed. L’intérieur a été libéré de son contrat, qui n’était pas garanti pour la saison à venir.

Au moment d’attaquer la Free Agency 2024, Paul Reed était l’un des rares joueurs à avoir un contrat chez les Sixers (avec Joel Embiid). Seule petite différence avec Jojo, le contrat de Reed n’était pas garanti pour les deux prochaines saisons. Philadelphie ayant fait venir Andre Drummond pour doubler Embiid au poste 5, Daryl Morey en a profité pour faire quelques économies en coupant Paul Reed. Il devait toucher un peu moins de 8 millions de dollars cette saison. L’info a été balancée par l’inévitable Adrian Wojnarowski d’ESPN.

The 76ers will waive F/C Paul Reed, whose contract is non-guaranteed for next season, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 6, 2024

S’il peut manquer de constance, Paul Reed ne devrait pas avoir trop de mal à trouver un point de chute en NBA. Il est encore jeune (25 ans) et peut apporter des bonnes minutes en backup à une équipe en quête de rebonds, de défense et d’un boost d’énergie en sortie de banc. L’an passé, Paul Reed avait accepté une offre de 25 millions de dollars sur 3 ans de la part du Jazz avant que Philly ne s’aligne sur l’offre.

Cette saison, Reed tournait à 7 points, 6 rebonds et 1 contre en 19 minutes.

Les Sixers continuent leur marché très actif, ils ont fait signer Paul George, Eric Gordon, Andre Drummond et plus récemment Caleb Martin. Il devrait encore y avoir du mouvement à Philly. On a parlé de Dorian Finney-Smith dans les rumeurs, et on attend toujours de savoir si Kyle Lowry va prolonger dans la Cité de l’amour fraternel.

Source texte : Adrian Wojnarowski / ESPN