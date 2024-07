DeMar DeRozan va rencontrer les Kings ce week-end

Le dossier DeMar DeRozan chauffe de plus en plus. On vient d’apprendre que l’ancien All-Star – agent libre – est sur le point de rencontrer les Sacramento Kings.

On parlait de l’intérêt mutuel entre DMDR et les Kings ce matin même, visiblement c’est du concret.

D’après les insiders Shams Charania (The Athletic) et Chris Haynes (Bleacher Report), DeMar DeRozan a effectivement rendez-vous avec les Kings ce week-end à Sacramento. Il aurait même déjà échangé avec plusieurs membres de la franchise californienne.

Sources: DeMar DeRozan is traveling to meet with the Kings in Sacramento this weekend. The Kings are in serious pursuit of the six-time All-Star, who has begun one-on-one conversations with various team personnel. pic.twitter.com/a6hroFmcxp

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 6, 2024

Les deux camps vont discuter de la possibilité d’un sign-and-trade et du potentiel projet des Kings avec DMDR dans le roster. Clairement, c’est le signe que les choses avancent dans ce dossier qui peine à se régler, même s’il faudra probablement la collaboration d’une troisième équipe pour le boucler.

Justement, à propos de troisième équipe, les Spurs sont souvent mentionnés comme partenaire pour faciliter cette transaction. Des Spurs qui viennent tout juste de se séparer de Devonte’ Graham. On dit ça on dit rien…

___________

Sources texte : The Athletic / Bleacher Report

The San Antonio Spurs are getting off Devonte Graham's $2.85 million partial guarantee by trading him.

They now can reach $19.1 million in cap space, enough to absorb a player like Kevin Huerter or Harrison Barnes to facilitate a DeMar DeRozan to Sacramento sign and trade. https://t.co/Bh4lJ6vUR4

— Yossi Gozlan (@YossiGozlan) July 6, 2024