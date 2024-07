Parmi les “gros” dossiers qui restent à régler dans cette intersaison 2024, il y a celui de DeMar DeRozan. Alors que les Bulls veulent reconstruire, DMDR – agent libre – ne se voit plus continuer à Chicago et son départ est attendu. Mais où ? Et par quel intermédiaire ? Ces questions restent en suspens mais il y a une équipe à surveiller lors des prochaines heures : les Kings.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Bulls et les Kings sont en effet en train de discuter sur un potentiel sign-and-trade qui enverrait DeMar DeRozan à Sacramento.

“Les Bulls et les Kings ont négocié cette semaine. Ils vont avoir besoin d’une troisième équipe pour effectuer un sign-and-trade. Car si Chicago est prêt à aider DeRozan à obtenir plus que la mid-level exception dans une équipe qui n’a pas de cap space, les Bulls ne veulent pas récupérer de gros contrats. Les négociations continuent, et même si d’autres scénarios sont possibles, Sacramento est l’équipe à surveiller.” – Woj

Les Kings seraient donc en pole position sur le dossier DeMar DeRozan, eux qui cherchent à renforcer leur équipe derrière le duo Domantas Sabonis – De’Aaron Fox après la non-qualification en Playoffs du printemps dernier.

The Bulls and Kings are currently in sign-and-trade negotiations involving DeMar DeRozan, per @wojespn:

– DeRozan is officially moving on from Chicago with no scenario of re-signing.

– Chicago is not willing to take on large salaries in a potential deal, so a third team has to… pic.twitter.com/OAH9iPxoBG

— Evan Sidery (@esidery) July 5, 2024

Déjà autour de la trade deadline du mois de février, les Kings réfléchissait à l’idée d’ajouter un ailier d’impact à leur effectif. Sacramento avait finalement décidé de miser sur la continuité de son groupe mais avec une Conférence Ouest toujours plus redoutable, la franchise californienne a visiblement pris conscience qu’elle devait se renforcer assez vite.

Les Kings se retrouvent dans plusieurs rumeurs cet été, plus récemment sur Lauri Markkanen (Jazz) ou Brandon Ingram (Pelicans). Avec les contrats de Kevin Huerter et Harrison Barnes, et surtout son capital draft (quatre choix de premier tour transférables, 2024 inclus), Sacramento peut potentiellement réaliser un coup sur le marché sans même inclure le jeune ailier Keegan Murray, considéré comme intransférable.

What would a potential sign-and-trade deal between the Kings and Bulls for DeMar DeRozan look like?@johnhollinger explained the hurdles both sides would face in a deal.

Details ⤵️https://t.co/zWzbz2Fzpt pic.twitter.com/MyMr8OVIa4

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) July 6, 2024

Dans le cas de DeMar DeRozan, la mise en place d’un sign-and-trade est assez compliqué et on peut se demander si DMDR est vraiment le type de joueur qui correspond aux Kings pour les aider à franchir un cap.

Le talent de scoreur de DeMar est indiscutable (notamment dans le money-time) et c’est un vétéran respecté (34 ans) en NBA, mais on aimerait plutôt voir débarquer un 3-4 capable de défendre, shooter de loin, jouer en transition, et être efficace à la fois avec et sans le ballon. On sait que ce genre de joueur, ça ne court par les rues en NBA, mais est-ce une raison suffisante pour en récupérer un autre qui ne correspond pas ou trop peu à ce profil ? Pas sûr.

Les Kings doivent se renforcer, mais attention à ne pas se tromper de cible.

__________

Source texte : ESPN