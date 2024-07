Equipe de France : Nadir Hifi et Jaylen Hoard non retenus face à l’Allemagne

Cette après-midi à Cologne (16h), l’Equipe de France disputera son deuxième match de préparation face à l’Allemagne. Un match qui se jouera sans Nadir Hifi et Jaylen Hoard.

Ils seront 14 à porter le maillot bleu face au champion du monde ce samedi. Voici la liste partagée par la FFBB :

Les 14 Bleus pour #DEUFRA : Albicy, Batum, Cordinier, Coulibaly, De Colo, Fournier, Gobert, Lessort, Maledon, Ntilikina, Okobo, Strazel, Wembanyama, Yabusele 🇫🇷#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) July 6, 2024

14 joueurs sur les 16 qui composent actuellement le groupe de l’Equipe de France.

Les deux joueurs non retenus ? C’est donc Nadir Hifi et Jaylen Hoard. Ils ont tous les deux participé à la démonstration contre la Turquie il y a quelques jours, mais Vincent Collet a préféré s’en priver pour le gros test face à l’Allemagne cette après-midi. Sachant que la liste des 12 va tomber lundi, ça sent la fin de l’aventure pour Hifi et Hoard.

Si Nadir et Jaylen sont effectivement coupés dans les jours à venir, ça laissera 14 joueurs pour 12 places. On ne veut pas spéculer mais avec la présence de Théo Maledon dans l’effectif du Magic pour la Summer League, on se dit que ce dernier n’est peut-être pas non plus dans les plans de Collet. Il faudra ensuite en sacrifier un dernier.

Le match de ce samedi à Cologne pourrait être décisif pour les joueurs qui doivent encore convaincre afin d’arracher leur spot.

Source texte : FFBB