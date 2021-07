Suns – Bucks en Finales NBA, ça commence mardi : sortez les calepins, et notez toutes vos prochaines nuits blanches !

C’est parti ! Le meilleur moment de l’année est arrivé, et pas question de le rater. Voici donc le calendrier complet des Finales NBA pour que vous organisiez vos siestes après les matchs, pour les vacanciers, ou pour programmer vos réveils si vous devez aller taffer le lendemain. Allez, on sort le calendrier, et on entoure en rouge les dates à ne pas manquer.

Les Finales NBA sont là et on connaît déjà les dates devos prochaines nuits blanches. Après la qualification des Bucks la nuit dernière, on connaît donc les dates de chaque rencontre, vous avez deux jours pour vous reposer et ensuite on allume le feu. Que vous soyez fan des Suns ou des Bucks (ou même des Pistons), c’est le moment de l’année où il faut sacrifier quelques heures de repos et puis, bonne nouvelle, entre chaque match vous aurez une nuit ou deux pour vous rattraper alors pas d’excuse car vous n’allez clairement pas rater un duel Giannis (reviens vite Freak) vs CP3. Le premier rendez-vous ? Dans la nuit de mardi à mercredi, à 3h. Pas la meilleure horaire quand on a une vie, mais malheureusement il faudra s’y faire car ce sera ça tout au long de la série, sauf le Game 3 qui se jouera à deux heures. La Ligue a pensé à tout, un ou deux jours d’écart entre chaque match, l’idéal pour que vous fassiez le stock de café, de popcorn (et pour que les joueurs se reposent aussi mais bon), enfin bref tout bien comme il faut pour vivre de belles Finales. Même si on se retrouve bien souvent seul devant notre télé ou notre PC pour mater les matchs, c’est donc le moment ou jamais pour inviter vos potes à regarder cette série inédite.

Le programme officiel des Finales NBA 2021. pic.twitter.com/hJRKTlXs0j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 4, 2021

Retour du Freak pendant la série, premières Finales NBA de CP3, un premier titre depuis plus de 40 ans pour Milwaukee ou le tout premier de l’histoire des Suns… il faut vraiment continuer à vous expliquer pourquoi il faut absolument être au rendez-vous ? Allez, on programme le réveil mardi à 3 heures pour vivre des bêtes de Finales !