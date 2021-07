Finales NBA – Game 1, le mini-movie : un petit apéritif pour nous hyper encore plus avant l’Acte II

On ne perd pas les bonnes habitudes dans les salles de montage de la NBA. Qui dit Finales dit… mini-movie ! On attaque donc dans l’ordre, avec le film de ce Game 1 remporté par les Suns. Plus de quatre minutes de bonheur et pour observer les merveilles de CP3 en slow-mo et une BO digne des meilleurs films d’action. Qui d’autre est hypé pour le Game 2 maintenant ?

Chaque année pour la dernière série des Playoffs, la NBA nous propose un mini-movie pour chaque match des Finales NBA. Une tradition qui commence à remonter un peu et qui abuse volontairement de la fameuse Phantom Cam pour nous faire réaliser à quel point les actions réalisées sont parfois difficiles. À l’image du Game 1 de Chris Paul, les réalisateurs de la Ligue ont encore step-up leur game pour nous sortir une sorte de trailer 4K qui ne nous donne envie que d’une chose : sauter dans un siège confortable pour assister à la deuxième manche la nuit prochaine. Si vous avez manqué le coup d’envoi mardi dernier, regardez plutôt un récap pour vous faire une session de rattrapage. Mais si vous voulez vous faire kiffer en patientant avant le Game 2, vous êtes au bon endroit. Le moment idéal pour se mater ça ? Allez, pendant l’échauffement des joueurs ce soir, on se mate le petit film de 4min33, et on est saucés juste avant l’entre-deux. Après, si vous êtes impatients, vous pouvez toujours vous faire 19 fois le film avant la deuxième rencontre (autant que les rebonds de Deandre Ayton du coup). Il n’y a rien à dire, si on voit beaucoup de talent sur le parquet, les Ricains nous montrent encore une fois qu’ils sont armés pour nous sortir des bijoux en dehors du terrain.

Quatre minutes de pur bonheur avant le Game 2, parfait pour nous faire patienter. Popcorn, tartiflette (ok, peut-être un peu lourd) ou simple café pour rester OG, on se cale dans le canap et on profite. Giannis, CP3 et les autres, il n’y a plus qu’à nous claquer des grosses perf’ histoire d’avoir des beaux slow-mo pour le deuxième mini-movie, limite plus attendu qu’Avatar 2 !