Le mini-movie du Game 3 pour se chauffer avant le Game 4 : ne cherchez plus, ceci est la technique d’approche parfaite

C’est la petite tradition des Finales NBA. Après chaque match on a droit à notre mini-movie pour revivre les meilleures action de la rencontre en slow-motion, avec la BO qui hype bien comme il faut. Allez, on se pose et on profite de ces petites cinq minutes de bonheur, parfaites pour contempler la perf’ monstrueuse du Greek Freak et le poster de Cam Johnson, parfaites pour se chauffer avant le quatrième set ce soir.

Dans ce Game 3 les Bucks n’avaient pas le droit à l’erreur, sous peine de se voir menés 3-0 par les Suns. De retour dans le Wisconsin, Giannis Antetokounmpo l’avait bien compris et la réaction a été de taille, le Freak alignant une ligne de stats un peu timide : 41 points, 13 rebonds, 6 passes, à 14/23 au tir et 13/17 aux lancers. Après deux games à l’avantage de Phoenix, les Daims ont donc corrigé les Cactus pour revenir à une longueur de D-Book, CP3 et toute la clique, relançant complètement la série avant un Game 4 qui s’annonce bouillant la nuit prochaine au Fiserv Forum. Au menu aujourd’hui, le retour des Bucks à la maison, pour le plus grand plaisir des fans du Wisconsin, quelques images d’Antetokounmpo à son arrivée dans la ligue, et les meilleures moments d’une équipe de Milwaukee transcendée par son public. Ne vous inquiétez pas chers fans des Suns, le monteur ne vous a pas oublié, et évidemment qu’il n’allait pas louper le poster de Cameron Johnson sur P.J. Tucker, qui à l’heure actuelle doit encore traîner au Fiserv pour se remémorer la scène du crime. Et on vous garantit qu’en slow-mo ce dunk a une toute autre saveur… Des Suns qui paraissent sonnés, des Bucks déterminés et un Giannis le poing serré, pas de doute, le script de ce Game 3 est nettement différent que ceux des deux premiers épisodes.

On éteint la lumière, on monte le son de l’enceinte (à négocier avec le voisinage), et on profite de ces cinq minutes de hype pour préchauffer avant le Game 4. Pour le reste, on se donne rendez-vous à trois heures pour un nouveau spectacle dans le Wisconsin.