Free Agency, Draft, transferts… : on fait le point sur les derniers bruits de couloirs en NBA, et y’a du lourd au menu

Si les Suns et les Bucks se tirent toujours la bourre en Finales NBA et que les Jeux Olympiques arrivent dans pas très longtemps, les rumeurs ne sont jamais bien loin dans l’univers merveilleux de la Grande Ligue. Parce que mine de rien, l’intersaison approche à grands pas, avec notamment la Draft et la Free Agency. Du coup, un point complet s’impose afin d’être au courant des derniers bruits de couloirs. Allez, on envoie les tweets en rafale.

# Ben Simmons

🚨 D’après @ShamsCharania, les Sixers ont lancé des conversations de transferts autour de Ben Simmons. Plusieurs équipes sont sur le dossier actuellement. Le prix demandé est élevé dont, apparemment, « un joueur calibre All-Star » côté Sixers. Ça chauffe. pic.twitter.com/LOZqwXoGQr — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

# John Collins

🚨 Mavs, Heat, Spurs et Wolves visent John Collins cet été, selon @ShamsCharania. Atlanta veut prolonger Collins à un prix raisonnable, mais ces 4 franchises pourraient pousser John à signer un contrat proche du max, que les Hawks ne matcheraient pas forcément en 48h. pic.twitter.com/8WQRBgxY6l — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

# Collin Sexton

🚨 Actuellement, l’équipe la plus agressive sur le dossier Collin Sexton, ce sont les Knicks selon @ShamsCharania. Sexton éligible à une extension de son contrat Rookie cet été, New York a besoin de renfort à la mène et sera peut-être trop court sur les dossiers CP3-Lillard. pic.twitter.com/YZ9Ito06rp — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

# Cade Cunningham / Draft

🚨 Les Rockets continuent à être agressif dans leur quête du 1er choix de la Draft, selon @ShamsCharania. Plusieurs rapports indiquent que Houston a, depuis longtemps, ses yeux fixés sur Cade Cunningham et Rafael Stone veut faire bouger les Pistons autant que possible. À suivre. pic.twitter.com/qbqmD0fkqZ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

# Lonzo Ball

🚨 Les Pelicans ne matcheraient pas d’offre importante sur Lonzo Ball cet été, selon @ShamsCharania. Agent libre restreint, Lonzo intéresse beaucoup d’équipes comme les Bulls ou Clippers pour ne citer qu’eux. Si le contrat signé par Ball est trop cher, NOLA le laissera partir. pic.twitter.com/ANAubdlNOT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 13, 2021

Voilà, vous savez tout sur les derniers bruits qui traversent les couloirs de la Grande Ligue actuellement. On se donne rendez-vous dans pas longtemps pour un nouveau point, avant que le chaleur de l’été ne s’installe définitivement (ou pas).