Team USA réagit face à l’Argentine : victoire 108-80, y’a pas encore de médaille au bout mais c’est bon pour le moral

Après deux défaites aux allures de camouflets inauguraux face au Nigeria et à l’Australie, même si – n’en déplaise à Stephen A. Smith – on parle quand même de deux grandes nations de basket, Team USA se devait de réagir et avait la tâche ingrate de devoir le faire face aux vice(champions du monde argentins. Mission accomplie avec sérieux, parfois avec brio, et au final une victoire qui rassure plus qu’elle ne prouve quoi que ce soit.

Il fallait réagir, et Team USA a réagi. L’adversaire n’était pourtant pas des plus faciles avec la présence sur le parquet de Vegas de quelques sommités du basket international (Luis Scola et ses 72 ans, Facundo Campazzo, Nicolas Brussino, Patricio Garino, Gabriel Deck…). Malgré tout, les hommes de Gregg Popovich ont – enfin – semblé prendre un match de basket par le bon bout. Un gros début de match, de Kevin Durant et Bradley Beal par exemple, et globalement un starting five au rendez-vous (KD et BB donc, plus Damian Lillard, Bam Adebayo et Zach LaVine, intronisé en lieu et place d’un Jayson Tatum soignant un petit bobo au genou). Des intentions offensives mais savamment ordonnées cette fois-ci, et des Argentins qui ne verront finalement jamais le jour, pas sûr que tout ça ne les ai toutefois empêché de dormir.

Quelques highlights intéressants (alley-oop Beal / Adebayo sur la première possession, Zach LaVine en mode Slam Dunk Contest, quelques grosses crêpes), et la montée en puissance d’un six majeur assez identifié (le cinq majeur + Draymond Green), auquel on devra rajouter Kevin Love et Jerami Grant, peu utilisés, Jayson Tatum, encore convalescent, et les trois finalistes NBA Khris Middleton, Jrue Holiday et Devin Booker quand ils auront fini de se tabasser dans de vrais matchs de basket.

Une victoire plus psychologique qu’autre chose, alors que le squad de Pop affrontera de nouveau l’Australie demain soir histoire de (tenter de) remettre l’église au centre du village face à Patty Mills et Matisse Thybulle notamment. Vérité à moitié rétablie, go enchainer désormais.