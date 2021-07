NBA Finals : les Suns frappent les premiers, victoire bien propre au Game 1 et des Bucks salement exposés en défense

Les Finales NBA 2020-21 ont officiellement débuté, et dans cette confrontation aussi inédite qu’inattendue ce sont donc les Suns qui ont tapé en premier du poing sur la table. Un Game 1 à domicile que les hommes de Monty Williams se devaient de gérer au mieux afin d’entrer parfaitement dans cette Finale, et après ce premier round l’unanimité fait foi : cette première bataille a été remportée sur absolument tous les fronts.

Il avait pourtant tout du guet-apens ce Game 1, à domicile et donc dans la peau du favori logique, et face à des Bucks qui retrouvaient pour l’occasion leur arme fatale Giannis Antetokounmpo, qui fait donc partie de ces gens (il est le seul) qui peuvent voir leur jambe former un W avant de courir comme un lapin dix jours plus tard. Un Greek Freak en tenue donc, et un Greek Freak très vite dans le bain, rassurant les fans des Bucks quant à sa capacité à peser d’entrée malgré un état tout de même proche de la convalescence. Près du panier, ne tombant pas dans le piège d’une défense qui le laissait évidemment ouvert à plus de cinq mètres du panier, et donc un Giannis qui domine, même si ses aller-retours aux lancers sont autant d’occasions pour le public de Phoenix de donner de la voix et d’assister à quelques bananes envoyées. Giannis dessous, Cam Johnson qui soigne son entrée, Khris Middleton qui cherche un peu son adresse en début de match mais les Suns aussi, et un premier quart équilibré lors duquel tout ce petit monde se jauge et chauffe doucement au fil des minutes.

Un match plaisant, et un match qui va nous faire découvrir sa clé lors du deuxième quart-temps. Les Suns décident alors de commander un switch sur chaque possession, pas une Nintendo Switch mais plutôt le désir de se retrouver avec un grand en défense sur Chris Paul, Devin Booker voire Cameron Payne. Un grand et de préférence Brook Lopez, exposé comme jamais et qui le sera tout au long de ses 23 minutes de jeu. Faites entrer l’abusé, et si la prestation défensive du pivot des Bucks sera au final le point central de ce Game 1, elle ne lui offrira d’ailleurs pas non plus de sélection dans le casting de la prochaine saison de Danse Avec les Stars, trop raide sur les guiboles selon Jean-Marc Généreux. Chris Paul fait la totale à Brook dans ce deuxième quart, en attaque les Bucks galèrent à trouver des solutions, et petit à petit l’écart grimpe en faveur des Soleils, 57-49 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires la donne n’a pas changé, et si la mauvaise nouvelle nous vient du camp Dario Saric (blessé au genou en début de match et out pour le reste de la soirée), la bonne nous est offerte par le clan Chris Paul. Oui Devin Booker est fringant comme un soir de premier date, mais Chris Paul c’est encore tout autre chose et sa deuxième mi-temps est à déguster avec un verre de vin millésimé et quelques airs de musique classique. Entre les nouveaux abus sur Brook Lopez et les coups de malice dont il a le secret, CP3 enflamme la salle – putain qu’est-ce que c’est bon de voir du public – et fait grimper inexorablement l’écart en faveur de sa joyeuse colonie de vacances. Giannis aux abonnés absents, Jrue Holiday qui fait ce qu’il peut, Khris Middleton qui sauve les meubles, mais la deuxième mi-temps dévoile au fil de ses minutes le vainqueur de ce match : les Suns de Phoenix. Beaucoup trop de talent sur le backcourt, beaucoup trop de galères pour les Bucks à défendre le pick and roll adverse, et un Deandre Ayton qui continue d’ailleurs son chantier en s’ouvrant les portes du paradis après chaque écran posé sur l’un de ses petits. Un DAY qui terminera à un poil du 20/20, un duo CP3 / Booker à 59 points, et au moins trois raisons valables de s’en faire pour les Bucks, malgré un Giannis qui n’aura pris que 11 tirs cette nuit et qui devrait tranquillement monter en régime dans la série.

Au final une victoire 118-105, treize petits points mais une victoire qui ne souffle d’aucune contestation tant les Suns ont semblé appliquer sereinement et intelligemment leur plan de jeu, alors que Milwaukee a plutôt été en énorme galère en défense et en réaction en attaque. Deux jours, deux jours c’est le temps que dispose dorénavant Mike Budenholzer pour répondre au défi lancé par son homologue Monty Williams. Une énigme autour de la présence de Brook Lopez probablement, et le besoin de pouvoir compter sur un Giannis en mode cheat-code, assurément. Suns 1, Bucks 0, on enchaine !