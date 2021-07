NBA Finals 2021 : Suns – Bucks, le Game 1 commenté en direct sur TrashTalk, envoyez le replay !

Une Finale NBA ça n’arrive pas tous les jours, merci Captain Obvious. Pour marquer le coup il fallait donc frapper fort, et quoi de mieux finalement qu’un Game 1 commenté en direct à 3h du matin pour vous prouver notre envie d’en découdre. Allez, envoyez le replay pour les copains qui faisaient dodo !

On en connait un qui était tout émoustillé cette nuit à 3h, au moment d’entamer les premières Finales des Suns depuis 1993. La légende raconte qu’à l’époque le dénommé AM venait de fêter ses quarante ans mais ce n’est qu’une légende, et cette nuit en tout cas le pépère avait sorti son plus beau maillot même s’il le laissera tout au long de la nuit sur le canapé, sources tells c’est parce qu’il sortait de table. Un match à vivre avec un die-hard fan, avec votre doublette de commentateurs préférés depuis Titi et Jean-Mimi, la crème de la crème donc mais sans le côté beauf du duo de choc de TF1. Une magnifique occasion de revoir à quel point Chris Paul émeut les gens lorsqu’il danse en direct, et donc 2h30 de basket vécues ensemble, avec les vrais, ceux qui savent que c’est la nuit que ça se passe.

Si tu taffes aujourd’hui c’est pour ta pause déjeuner, et si t’as un bon taf ce sera peut-être même dès 9h avec les écouteurs. Pour les autres, chômeurs – courage – ou vacanciers, le bouton play c’est juste au dessus, histoire de se mettre, déjà, en route pour le Game 2 de demain soir. Allez, replay !