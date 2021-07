Chris Paul a étincelé pour son premier match de Finales : 32 points et 9 passes à 12/19, le Point God n’était pas en retard

Il était attendu au tournant et, bien évidemment, il a tenu son rang. Celui du meneur all-time qu’il est déjà, celui d’un joueur bien parti pour étoffer grandement sa légende dans les prochaines semaines. Et si vous pensez qu’on s’excite un peu trop, dîtes vous que c’est simplement la tendance.

Il est rentré timidement dans son match. Peut-être bien un milligramme de trac et on lui concède, mais très vite en tout cas CP3 a mis tout le monde d’accord, du moins ceux d’entre vous qui ne l’étaient pas encore. Le butin de Chrissou sur ce match ? Avoir fait passer Brook Lopez pour un danseur étoile, Deandre Ayton pour Amar’e Stoudemire, et tous les autres meneurs de la Ligue pour ses seconds. Parfait capitaine de route, alternant les iso gérées de main de maître grâce à un handle qui n’est plus à prouver ou les pick and rolls avec Deandre Ayton principalement, ingérables pour la défense des Bucks car exécutés à la perfection. Seize ans qu’il connait les mêmes méfaits, pas demain qu’une défense réussira à s’adapter, mais CiPi Fruit, lui, s’adapte, et cette nuit c’est donc une nouvelle fois du sale qui fut posé et ce dès l’entame de ces Finales. La ligne de stats est folle, et le ressenti encore plus.

32 points à 12/19 au tir dont 4/7 du parking de chez Brook Lopez et 4/4 aux lancers, 4 rebonds, 9 passes et 1 steal en 37 minutes

Du gros tir du parking avec la faute pour Brook Lopez, une partie de saute-mouton pour Giannis Antetokounmpo, le scalp de Jrue Holiday et toute la ligne arrière des Bucks en défense, bref une partition parfaite, le genre de phrase incroyable surtout quand on a l’impression de se répéter inlassablement depuis des semaines, depuis des mois. Pas le temps de niaiser en interview quand on lui demande où en est son état de confiance mais plutôt un message de remobilisation immédiate en vue du Game 2, car les faits sont là : Chris Paul et les Suns ne sont plus qu’à trois victoires du sacre ultime, le sacre d’une franchise encore… lottery pick il y a moins d’un an.

Dans le rétro de Chris Paul ? Un Game 1 de Finales NBA dominé de tout son être et de son éclat habituel. Dans le viseur ? Un premier titre de champion, tant attendu, tant espéré, et un trophée de MVP des Finales qui lui tendra les bras s’il continue son chantier. 36 ans, quel bel âge pour un prime.