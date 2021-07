NBA Top 5 du jour : Giannis Antetokounmpo nous a fait une LeBron 2016, sauf qu’il lui reste encore quatre matchs à gagner

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot et surtout pendant les Finales, retrouvez votre Top 5 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#5 : Chris Paul n’a pas simplement étincelé de tout son être dans ce Game 1, il a également improvisé une partie de saute-moutons avec Giannis Antetokounmpo. Et évidemment, il a gagné.

#4 : Deandre Ayton n’est pas qu’un simple joueur de pick and roll, c’est également un ramasse-miettes très efficace.

#3 : Deandre Ayton n’est pas qu’un simple ramasse-miettes, c’est également un joueur de pick and roll très efficace.

#2 : il ne l’a pas trop fait sur ce Game 1, mais lorsque Giannis Antetokounmpo a décidé d’aller au cercle, même un très bon ramasse-miettes / joueur de pick and roll n’a rien pu y faire.

#1 : prise d’élan à quinze mètres du cercle, décollage puissant et écrasage de ballon contre la planche. Ca nous dit quelque chose tout ça, toutes proportions gardées bien sûr.

Pour les images c'est juste ICI, y'a plus qu'à cliquer.