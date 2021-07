Deandre Ayton continue son ascension : 22 points et 19 rebonds au Game 1 des Finales, c’est pas des Playoffs c’est un festin

Il faisait partie de ceux qui étaient attendus à l’orée de ce Game 1, compte tenu d’une campagne de Playoffs pour l’instant assez incroyable et donc du rôle de facteur X qu’il pouvait s’accaparer. 39 minutes plus tard ? Deandre a répondu présent plus car affinités, et Mike Budenholzer est déjà en train de se demander comment il va réussir à stopper la bête, déjà en train de se demander… s’il va seulement y parvenir.

Quel fringant jeune homme que ce Deandre Ayton, malgré un jeu, un faciès et un corps qui pourraient le faire passer pour un daron de 35 balais alors qu’il n’a encore que… 22 ans. Eh oui, 22 ans, l’occasion de rappeler que si la Draft 2018 de Luka Doncic avait énormément fait parler, l’émergence des Trae Young, Michael Porter Jr. et donc Ayton rassure aujourd’hui quelque peu les franchises ayant fait le choix de passer outre le talent du meneur slovène. Tous sauf les Kings soit dit en passant, mais ceci est une autre histoire. Deandre Ayton ? Il prouve en tout cas depuis le début de ces Playoffs qu’il était finalement peut-être bien le bon choix, peut-être même le meilleur choix pour les Suns. Et après avoir allégrement abuser d’Ivica Zubac et de tout ce qui ressemblait de près ou de loin à un intérieur lors de la série précédente face aux Clippers, voilà donc qu’il a remis le couvert face aux Bucks, dès le premier match de ses – évidemment – premières Finales NBA.

Deandre Ayton and Giannis Antetokounmpo each recorded 15+ points and 15+ rebounds tonight. The last player to put up 15+ points and 15+ rebounds in their first career NBA Finals game was Tim Duncan with 33 PTS, 16 REB in 1999. pic.twitter.com/SoudRqprz5 — NBA History (@NBAHistory) July 7, 2021

Deandre Ayton is now the 6th player in NBA history to record 15+ points and 15+ rebounds in a Finals game at age 22 or younger, joining Magic Johnson, Alvan Adams, Kawhi Leonard, Johnny Kerr and Tom Heinsohn. @EliasSports pic.twitter.com/I4A85lDUxD — NBA.com/Stats (@nbastats) July 7, 2021

Deandre Ayton (22 points, 19 rebounds, 80% FG) is the 2nd player in NBA history to record 20+ points and 15+ rebounds on 80+ % shooting in their Finals debut. He joins Kareem Abdul-Jabbar (31 points, 17 rebounds, 81.3% FG) in 1971. pic.twitter.com/u4hEAls0jn — NBA History (@NBAHistory) July 7, 2021

22 points à 8/10 au tir et 6/6 aux lancers, 19 rebonds, 1 interception, 0 ballon perdu. Si en américain le mot « parfait » se traduit par Chris Paul, en bahaméen on dit donc Deandre. Intraitable en défense quand il fallut freiner Giannis malgré quelques belles enfonçades du Grec, intouchable en attaque car sa relation avec Chris Paul est ce qui se fait de plus beau depuis… la relation entre Chris Paul et le dernier intérieur qu’il a fréquenté, et imperturbable dans le rôle, parfois, d’éboueur ingrat mais dont il peut aussi se saisir avec délectation. Ce qu’on est en train de décrire là ? Peut-être bien l’intérieur moderne parfait et, alerte rouge, cet intérieur parfait ne passe pas la moitié de sa vie à zoner derrière la ligne à 3-points. Un golgoth, une bête de muscle, mais un monstre capable de courir et mobile défensivement comme offensivement, avec de bonnes mains, pourquoi faire compliqué quand on peut faire aussi simple comme le dit presque le proverbe.

Un match, une mixtape. Si les Bucks veulent exister dans cette série il va falloir trouver la solution pour arrêter Deandre Ayton, et pour cela il faudra tout d’abord gérer sa rampe de lancement, le petit là, avec le n°3. Car tant que Chris Paul est dans les parages, le géant des Suns semble intouchable. Et manque de bol pour les Bucks, ce géant est dans la forme de sa vie.