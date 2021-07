Giannis Antetokounmpo est bien de retour : un Game 1 encourageant malgré la défaite, mode Freak activé dès le Game 2 ?

Un jour avant le début des Finales NBA, la participation de Giannis Antetokounmpo au Game 1 semblait compromise. Mais plus les heures passaient, plus les chances de le voir en tenue augmentaient. Et au final, le Freak était bien sur le parquet de Phoenix cette nuit pour sortir une perf’ plutôt encourageante, même s’il n’a pas réussi à empêcher la prise de pouvoir des Suns.

La grande nouvelle est tombée peu avant le début du Game 1. Oui, Giannis Antetokounmpo va bel et bien participer à la première manche des Finales NBA 2021. Passé de doubtful à questionable pour finalement se retrouver dans le cinq des Bucks après deux matchs d’absence et une blessure flippante au genou, le Greek Freak a absolument tout fait pour être opérationnel dès le début de la série. Et très vite, il a montré qu’il n’était pas là pour faire de la figuration. Demandez donc à Jae Crowder et Deandre Ayton, qui ont vu Giannis monter au cercle à deux reprises rien que dans le premier quart-temps. Demandez aussi à Mikal Bridges, qui s’est fait LeBroniser par Antetokounmpo, auteur d’un immense contre en transition en deuxième mi-temps. Physiquement, le double MVP avait donc l’air plutôt bien, même si on l’a parfois senti un peu à bout de souffle, ce qui n’est pas anormal pour un mec qui n’avait pas joué depuis une bonne semaine, même quand ce mec est une force de la nature comme Giannis. Au final, Antetokounmpo a joué 35 minutes, un temps de jeu assez conséquent mais plus faible que face aux Nets et aux Hawks lors des séries précédentes, pour des stats de 20 points, 17 rebonds, 4 passes décisives, 2 interceptions, 1 contre et 3 balles perdues. Et s’il n’a tenté que onze shoots au total, il est allé sur la ligne à douze reprises – un signe positif – pour sept réussites malgré un public de Phoenix en mode troll.

« Il a réalisé un bon entraînement avant le match. Vous devez écouter Giannis en premier. Il se sentait bien. Le staff le sentait bien aussi. Il a coché les cases ces derniers jours, il a bien progressé donc il a eu le feu vert. Il voulait y aller et tout le monde était sur la même longueur d’onde. Il faut lui donner du crédit. Le fait d’être de retour pour le Game 1, c’est vraiment impressionnant. » Le coach des Bucks Mike Budenholzer, via ESPN

« Impressionnant », c’est le mot. On n’était pas nombreux à imaginer Giannis revenir aussi vite vu comment son genou est parti en arrière lors du Game 4 des Finales de Conférence Est à Atlanta. Même le principal intéressé avait pensé au pire à ce moment-là.

« Je suis juste heureux. Quand je me suis blessé, je pensais que j’allais être absent un an. Je pensais que tout était fini. Je pensais que tout était endommagé dans mon genou. […] Aujourd’hui, je suis heureux d’avoir l’opportunité d’être à nouveau avec mes coéquipiers, pour finir ce que nous avons commencé. » – Giannis Antetokounmpo, après le Game 1

Quand il a vu son genou gonfler, quand il galérait pour marcher après sa blessure, le Freak flippait forcément. Heureusement, les examens passés le lendemain ont indiqué que les ligaments étaient intacts. Un petit miracle au vu des images glaçantes de la blessure. Giannis a notamment rendu hommage à l’ensemble du staff médical des Bucks pour son travail tout au long de l’année, et spécifiquement concernant ce gros bobo. Et aujourd’hui, on a la chance de le voir sur ses deux pieds et opérationnel pour les Finales NBA. Pourvu que ça dure et qu’il puisse monter en puissance dans cette ultime série de la saison.

Le Game 2, c’est déjà jeudi, à nouveau dans le désert de l’Arizona. On ne savait pas trop à quoi s’attendre concernant l’état de santé de Giannis avant le début des Finales, aujourd’hui on est plutôt rassurés et confiants pour la suite des événements.

The Greek Freak in his Finals debut: 20 PTS | 17 REB | 4 AST | 2 STL | 1 BLK pic.twitter.com/w7sKKYgI49 — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 7, 2021