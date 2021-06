Giannis Antetokounmpo a évité le pire : les ligaments du genou sont intacts, on respire beaucoup mieux à Milwaukee

C’est la news qu’on attendait toute la journée. Blessé au genou lors du Game 4 de la Finale de Conférence Est entre les Bucks et les Hawks, Giannis Antetokounmpo devait passer des examens aujourd’hui et les résultats viennent de tomber. Spoiler, on a échappé à la catastrophe.

Il était exactement 22h12 quand le tweet tant attendu concernant l’état de santé de Giannis Antetokounmpo est tombé. Sans surprise, c’est Adrian Wojnarowski qui a balancé la breaking en compagnie de son copain d’ESPN Zach Lowe, et les nouvelles sont plutôt bonnes : aucun dommage structurel dans le genou du Greek Freak, victime d’une hyperextension mardi. Traduction, les ligaments sont intacts. Traduction, on respire mieux dans le Wisconsin. Traduction, le pire est évité. Quand on a vu et revu les images du genou de Giannis en train de partir en arrière, quand on a vu le double MVP rester au sol pendant de longues minutes, on a tout de suite imaginé une blessure très très sérieuse, avec des mots qu’on déteste du genre « ACL tear« . Certes, le fait de voir Antetokounmpo quitter le terrain en tenant debout sur ses deux jambes était un signe rassurant, mais on a transpiré toute la journée en attendant les résultats de l’IRM. Là, on ne va pas se mentir, on est clairement soulagés, tout comme le clan Giannis évidemment mais aussi l’ensemble de la franchise de Milwaukee, des joueurs jusqu’au coaching staff en passant par le concierge du Fiserv Forum. Maintenant, forcément, la grande question qu’on se pose tous est la suivante : Giannis Antetokounmpo pourra-t-il revenir dans cette série contre Atlanta et plus généralement dans ces Playoffs NBA 2021 ? Pour l’instant, difficile d’y répondre.

There is no structural damage to Giannis Antetokounmpo's left knee after his awkward landing last night in Atlanta; ligaments are sound, sources tell @ZachLowe_NBA and me. Timetable to return is unclear. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2021

Le Woj et Zach Lowe n’ont pas pu nous éclairer sur un éventuel timing de retour pour Giannis. En effet, pour l’instant, ça reste flou et il faudra sans doute attendre un peu pour espérer avoir des précisions. Bon, autant le dire tout de suite, la participation de Giannis au Game 5 de demain soir entre les Bucks et les Hawks à Milwaukee est très improbable. Selon Shams Charania de The Athletic, il est officiellement considéré comme doubtful. Mais est-ce qu’on peut espérer le revoir sur les terrains dans ces Playoffs ? Aujourd’hui, vu la news qui vient de tomber, la porte reste ouverte. Ouverte comment ? Ça, l’avenir nous le dira mais c’est déjà une victoire rien que de pouvoir imaginer un potentiel retour. Et puis si on dézoome un peu, même en cas de forfait pour le reste de la postseason, le fait d’avoir évité une blessure du genre rupture des ligaments doit vraiment faire plaisir aux fans des Bucks aujourd’hui. Car en cas de scénario catastrophe, non seulement les Playoffs 2021 auraient été impactés mais aussi la saison prochaine et potentiellement la carrière du Freak, et donc l’avenir de la franchise tout entière. Giannis est évidemment au centre des ambitions de titre des Bucks, pour le présent et les années à venir. On parle d’un double MVP qui a signé le plus gros deal de l’histoire de la NBA lors de l’intersaison 2020 avec ce contrat Triple XL de 228 millions de dollars sur cinq ans. Autant dire que les enjeux autour de la blessure subie la nuit dernière étaient multiples. Heureusement, Giannis s’en est plutôt bien sorti.

Si le retour du Freak est incertain sur ces Playoffs, l’heure est clairement au soulagement ce soir à Milwaukee. On a évité le scénario cata, et pour l’instant on va se contenter de ça. Peut-être que les Bucks devront faire une croix sur le titre cette saison, mais au moins Giannis ne passera pas de longs mois à l’infirmerie comme tant d’autres avant lui.

Source texte : ESPN, The Athletic