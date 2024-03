On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Aujourd’hui, on a eu un remix des Finales NBA 2021 entre Bucks et Suns.

Et à ce petit jeu, ce sont les coéquipiers de Giannis qui gagnent, le tout… sans Giannis ! Milwaukee a tanné son adversaire du soir, 82 points encaissés à la mi-temps (fut un temps où certaines équipes ne marquaient même pas un tel total à la fin du match), y a plus de saisons ma bonne dame. Quoi qu’il en soit, il ne fallait pas partir pisser sous peine de rater 16 points en 2 minutes. On ne l’a pas fait, c’est pour cette raison qu’on peut vous envoyer les notes de cette orgie de points.

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (5,5) : le sang d’ses morts il a mangé le Brook ! On l’a connu plus souverain en défense et plus impliqué en attaque, mais BroLo fait toujours le taf.

Jae Crowder (6,5) : passer du bout du banc au cinq de départ en si peu de temps et avec autant de réussite est à apprécier à sa juste valeur. JC était en mode Dikkenek.

Khris Middleton (7) : pour un retour aux affaires, il a bien assuré. On sent que la machine est encore un peu rouillée, mais sa polyvalence a fait du bien aux Daims.

Malik Beasley (6) : son taf consiste à envoyer du shoot et ne pas se faire ouvrir en défense. Il a plutôt assuré ce soir, sans faire de dépassement de fonction. Un vrai fonctionnaire ce Malik.

Damian Lillard (8) : un bon gros 30-15 des familles, et on ne parle pas du score d’un jeu au tennis. Dame D.O.L.L.A a fait parler la poudre pour écarter les Suns. Passes décisives, percussions, shoots depuis la buvette, tout y était. On peut demander à Pat Bev, mais la montre semblait bien réparée cette fois

Pat Connaughton (5) : un match plutôt tranquille pour Pat, qui n’a pas commis de grosse boulette, mais pas non plus de gros coup d’éclat. L’élève discret dans les travaux de groupes.

Bobby Portis (8,5) : Bobby Portis est bien le sixième homme de fou qu’il pense être. Jaillissant du banc, il est le meilleur marqueur du match et ça lui fait écarquiller les yeux (non, on déconne, il est toujours comme ça). L’ailier-fort était au buffet à volonté ce soir, et il n’a pas reçu de supplément gaspillage de la part de l’établissement.

AJ Green (5,5) : un match tranquille, sans rien rater et en étant précieux pour son passage sur le parquet. Vous aussi, mettez-vous au Green.

Patrick Beverley (6) : vous imaginez deux secondes si Tom devenait pote avec Jerry ou alors si Bip-Bip allait gratter l’amitié à Coyote ? C’est exactement ce que fait Patrick Beverley avec Damian Lillard, et le pire, c’est que ça semble marcher.

# Phoenix Suns

Jusuf Nurkic (5) : toujours aussi polyvalent, il a fait ce qu’il a pu, dommage toutefois, ça manquait d’un Draymond Green pour l’embrouiller.

Kevin Durant (3) : lorsqu’il s’est pointé au Fiserv Forum, Kevin Durant pensait peut-être participer à une partie de cache-cache géant dans le Wisconsin, parce qu’on ne l’a pas vu du match. Peut-être même que KD n’est toujours pas parti de sa planque, et son bus parti sans lui.

Grayson Allen (7) : avec tout le respect qu’on lui doit, quand Grayson Allen est le fer de lance de l’attaque de ton équipe, même pour un soir, ça en dit long sur la soirée cauchemar que l’équipe en question s’apprête à passer.

Bradley Beal (7) : récemment abonné aux blessures, on a eu droit à un retour de Bradley Beal en mode “carte classique NBA 2K”. C’est à dire qu’il a été monstrueux tah ses années Wizards, mais qui dit années Wizards dit également défaite. Comme quoi, le jeu de 2K sports est bien réaliste.

Devin Booker (6,5) : ce bon vieux Armani a tout tenté, mais a parfois manqué de justesse au shoot. Son match n’est pas mauvais en soi, mais quand ton fidèle lieutenant préfère se beurrer la biscotte au lieu de jouer, ça complique tout de suite les choses.

Eric Gordon (5,5) : fait son match en plantant ses tirs, du moment qu’on ne lui en demande pas plus, tout va bien pour le faciès le plus écrasé de la ligue.

Drew Eubanks (5) : resté 5 minutes sur le parquet. Suffisant pour marquer ses deux tirs et distribuer quelques mandales. Toujours meilleur qu’Andrea Bargnani donc.

Royce O’Neale (6) : il a passé son temps derrière l’arc à envoyer des missiles de loin. Royce O’Neale est un campeur sur Call Of Duty.

Bol Bol (5) : tu connais la blague du petit-petit-dej-dej ? Non ? Pas de Bol Bol.

Ish Wainright (-) : l’équipe est toka, Ish Ish

David Roddy (-) : pensait venir pour une soirée cuir et moustache. Il s’est trompé mais il ne s’est pas trompé.

Nassir Little (-) : Omar Little > Nassir Little.