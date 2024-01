P.J. Tucker : les Suns et les Bucks à l’affût en cas de buyout ?

Envoyé au bout du banc des Clippers, P.J. Tucker pourrait bien être transféré d’ici la trade deadline. Les Suns et les Bucks seraient intéressés par ses services mais seulement si le vétéran signe d’abord un buyout. Il pourrait alors rejoindre un contender avec un salaire minimum.

Titulaire en début de saison chez les Sixers, P.J. Tucker est tombé de haut depuis son transfert chez les Clippers. Le pitbull est désormais au bout de la rotation de Tyronn Lue et il enchaine les DNP depuis de nombreuses semaines désormais. Il faut remonter au 27 novembre dernier pour trouver trace de Tucker sur un parquet NBA. Un statut qui agace le joueur, lequel ne s’en cache d’ailleurs pas du tout. Sauf que L.A a désormais trouvé son rythme et ses rotations et le coach angelino n’a donc aucune raison de relancer son vétéran alors que tout va bien pour son équipe.

À 38 ans, l’ailier n’a plus vraiment le temps pour cirer le banc et il ne souhaite pas gâcher ses derniers moments en NBA à faire banquette. Frustré, le joueur a ouvert la porte à un départ pour retrouver du temps de jeu et un rôle au sein d’une franchise NBA. Cela tombe bien, deux équipes aimeraient bien le relancer.

Selon Jake Fisher de Yahoo Sports, les Suns et les Bucks se verraient bien ajouter Tucker à leurs rosters. Deux équipes qui ont un profil séduisant pour la pièce jointe Tucker. D’une part, elles visent les premiers rôles et le titre. D’autre part, le vétéran connaît bien ces deux environnements. Il a véritablement lancé sa carrière NBA dans l’Arizona, où il a pu assister aux débuts d’un certain Devin Booker notamment. Pour les Bucks, il s’agit évidemment des souvenirs du titre remporté en 2021, lors de la seule saison de P.J. Tucker dans le Wisconsin.

Seul petit problème pour les deux contenders : P.J. Tucker n’est pas gratuit et il pèse encore 11 millions de dollars cette saison dans les finances avec une player option à 11,5 millions pour la saison prochaine. De quoi compliquer un peu la manœuvre car Phoenix comme Milwaukee ne semblent pas chauds à l’idée de négocier un trade avec les Clippers.

Toujours selon Fisher, la solution pourrait venir.. de Washington ! Les Wizards seraient ainsi intéressés à l’idée de négocier avec L.A. une porte de sortie pour Tucker. D.C. en profiterait sûrement pour négocier un petit pick ou réduire sa masse salariale dans l’opération. Une fois obtenu, Tucker serait alors libéré de son contrat via un buyout, lui permettant alors de s’engager dans la franchise de son choix. Et c’est là que les Bucks et les Suns s’engouffreraient dans la brèche.

Reste à voir ce qu’en pensent les Clippers, qui n’ont pas vraiment intérêt à renforcer la concurrence, même si le deal de Tucker pourrait permettre d’ajouter un nouveau renfort au roster. Plus que trois semaines avant la NBA Trade deadline.

