Sous pression après leur défaite du Game 1, les Suns ont réagi comme il fallait face aux Clippers cette nuit. Mais si on s’attendait à voir Devin Booker, Kevin Durant et Cie briller, on n’imaginait pas vraiment Torrey Craig crucifier Los Angeles à 3-points. Et pourtant…

Les Suns ont terminé le Game 2 avec 59% de réussite au tir, dont 42% à 3-points et 93% aux lancers-francs. Une soirée exceptionnelle donc à l’adresse, que… Torrey Craig symbolise parfaitement.

17 points, 6/9 au tir dont 5/8 du parking, celle-là fallait l’annoncer. Surtout qu’on pensait déjà avoir vu la grosse perf offensive de Torrey dans cette série après son gros Game 1 (22 points).

Suns ball movement leads to Torrey Craig’s FIFTH made three 🔥 LAC/PHX going back-and-forth on TNT! pic.twitter.com/tk9Us2vCZu — NBA (@NBA) April 19, 2023

De base, Craig est avant tout réputé pour sa défense. C’est ce qui lui permet d’avoir un rôle en NBA et aujourd’hui, il a la confiance du coach Monty Williams, qui a choisi le titulariser en Playoffs aux côtés de Devin Booker, Kevin Durant, Chris Paul et Deandre Ayton. Mais pas besoin d’être un expert du basket pour se rendre compte qu’il est très clairement le point faible offensif de ce groupe, même s’il peut planter des banderilles de loin de temps à autre (34,7% à 3-points en carrière).

Le schéma défensif de tous les adversaires des Suns est le même : essayer de forcer le cinquième joueur – celui qui évolue avec le Big 4 (Craig, Josh Okogie…) – à prendre des shoots. Cela passe par des prises à deux sur KD et Booker, des bonnes rotations, et quand cela est bien exécuté la balle termine normalement dans les mains de Craig (ou autre) dans le corner, le plus souvent ouvert si la balle a bougé assez vite. C’est alors à lui de sanctionner l’équipe adverse, sans hésiter. Et cette nuit, il a sanctionné. Encore et encore.

“Craig a mis tous les gros shoots pour nous ce soir. Et quand on revoit le match, c’est vraiment le timing de ces shoots qui a été important. Quand l’adversaire a eu l’opportunité de revenir à six, quatre ou trois points, Torrey a marqué de loin et on était à nouveau en tête de neuf points. C’est très important dans cette série.” – Chris Paul après le match

Comme mentionné par CP3, ce ne sont pas uniquement les 17 points de Craig qui ont fait mal aux Clippers. Torrey a surtout marqué des tirs primés importants dans le déroulement de la rencontre.

C’est lui qui a enchaîné deux missiles de loin au milieu du deuxième quart-temps, quand Phoenix était à -13 et avait besoin d’un vrai coup de boost pour se relancer. C’est également lui qui a aidé les Suns à creuser l’écart en début et en fin de troisième quart. Et enfin, c’est lui qui a ajouté un lay-up à quatre minutes de la fin pour donner 11 points d’avance aux Cactus.

Bref, Torrey Craig a encore une fois step-up pour son équipe. De quoi donner des sueurs froides aux Clippers pour la suite car si l’ailier 3&D continue d’évoluer à ce niveau-là en attaque, les Suns vont vite devenir injouables dans ces Playoffs…