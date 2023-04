Vainqueurs des Clippers mardi soir à Phoenix, les Suns ont réussi à redresser la barre après un premier match pas à la hauteur des attentes. Mais désormais, Kevin Durant, Devin Booker et Cie doivent se déplacer à Los Angeles pour disputer deux matchs, en commençant par le Game 3 ce soir (4h30). L’objectif ? En prendre au moins un. Problème : Kawhi Leonard a un autre plan en tête.

Le résumé du Game 2

Dans une série où les deux équipes sont à égalité 1-1, le Game 3 représente souvent un premier tournant. En cas de victoire, l’équipe à domicile met une grosse pression sur son adversaire, tandis que ce dernier a l’occasion de reprendre l’avantage du terrain perdu au cours des deux premiers matchs.

Les Clippers et les Suns vont donc aborder la rencontre de cette nuit avec le couteau entre les dents, rencontre qui s’annonce bien incertaine au vu du scénario des deux premiers matchs. Mais au milieu de cette incertitude, on ne prend pas trop de risques en disant que Kawhi Leonard devrait une nouvelle fois faire du sale.

Kawhi Leonard in his last 7 Game 3s: L — Game 3 vs 76ers (33p-4r-3a)

W — Game 3 vs Bucks (36p-9r-5a)

W — Game 3 vs Warriors (30p-7r-6a)

W — Game 3 vs Mavericks (36p-9r-8a)

W — Game 3 vs Nuggets (23p-14r-6a)

W — Game 3 vs Mavericks (36p-8r-3a)

W — Game 3 vs Jazz (34p-12r-5a) https://t.co/BaRFN1W0Qr pic.twitter.com/9LrSrlecCa — Unbiased NBA Fan (@nonbiasednbafan) April 19, 2023

On connaît tous “Playoffs Kawhi”, voici “Game 3 Kawhi”.

32,5 points de moyenne, quasiment 10 rebonds et 5,5 passes, avec en prime une défense en mode lockdown. C’est la production de la star des Clippers sur ses six derniers Game 3 de Playoffs (entre 2019 et 2023), qui ont tous terminé sur une victoire de son équipe. De quoi faire flipper les Suns, qui doivent aujourd’hui affronter un Kawhi ayant pleinement retrouvé ses moyens après sa grosse blessure au genou il y a deux ans.

Kawhi Leonard ripped Kevin Durant and dunked it. My word.pic.twitter.com/085aUbP74P — Tomer Azarly (@TomerAzarly) April 19, 2023

Létal à mi-distance, imposant en défense et excellent playmaker quand la défense adverse est focus sur lui, Kawhi Leonard est aujourd’hui en mission. En mission pour éliminer une équipe de Phoenix propulsée favorite dans la série face à des Clippers privés de Paul George.

Aussi fort soit-il, The Klaw aura néanmoins besoin de plus d’aide que dans le Game 2 si les Clips veulent prendre le contrôle de la série. Car en dehors de Russell Westbrook, ils n’ont pas été nombreux à step-up en attaque côté Los Angeles pour tenter de soutenir Kawhi l’autre jour. Et quand en face vous avez la Mid-Range Mafia des Suns qui est effrayante d’efficacité, forcément ça devient compliqué pour les hommes de Tyronn Lue.

Au final, une victoire dans ce Game 3 passera par un gros effort collectif pour les Clippers, en plus d’un Kawhi Leonard en mode Raptors 2019. On n’a pas trop de doute pour cette deuxième condition, un peu plus pour la première.