Pas vraiment d’animosité, une série déjà portée à 2-0 et des Sixers au complet pour ce déplacement à Brooklyn. Cette nuit, l’on pourrait croire que rien ne nous attend. Que la messe est dite et que le genou d’Embiid sera au repos dès la fin du 3e quart-temps. Il n’en est rien. Préparez-vous au plus torride des affrontements.

Un teasing poussé à l’extrême dans le chapô, mais l’heure de la redescente lorsqu’arrive l’analyse plus “poussée”. L’infirmerie des Sixers est vide. Seul Jalen McDaniels, un brin malade, est annoncé « questionnable » pour ce soir. Il n’a pas été brillant sur le second match de la série avec aucun point, 0/3 au tir et quatre fautes en 22 minutes de jeu. Son absence sera sans doute palliée par la belle profondeur d’effectif dont dispose Doc Rivers : Paul Reed, Georges Niang, De’Anthony Melton et Danuel House Jr. ont tous participé à la dernière rencontre. Parmi les joueurs laissés en fond de banc, Shake Milton, Furkan Korkmaz ou même Montrezl Harrell sont capables de correctement boucher les absences. Y’a de l’expérience, pas forcément les meilleures dynamiques, mais certains feraient le cinq majeur d’équipes de bas de tableau.

La seule chance pour Brooklyn d’espérer renverser la série contre des Sixers au quasi complet, c’est de se présenter sur le parquet sans têtes manquantes. Alléluia : les Nets touchent eux aussi du bois avec Ben Simmons comme seul pensionnaire de leur infirmerie. On se dirige donc vers un affrontement de Playoffs sans possibilité d’excuse pour les groupes de Doc Rivers et Jacques Vaughn. C’est assez rare pour le souligner.

James Harden gets booed in his return to the Barclays Center. pic.twitter.com/p5j3GFCY8t — Erik Slater (@erikslater_) February 11, 2023

Comment donner du poids à une rencontre d’une série que l’on sait déjà jouée ? Cette nuit, à 1h30 – et en direct sur BeIN Sports 3 – James Harden retourne à Brooklyn pour se frotter au public qu’il a abandonné il y a 434 jours. Le terme « abandonné » est peut-être un peu dur, mais c’est le sentiment laissé par le récent échec du Big Three Kyrie Irving – Kevin Durant – James Harden. Aucun des trois loustics ne verra un jour son maillot accroché aux poutres métalliques du Barclays Center. Dans le cas de James Harden, le décuple All-Star a été le premier gros poisson à quitter l’aquarium. Depuis son départ en février 2022, il n’est retourné qu’une seule fois à Brooklyn. C’était juste avant le dernier All-Star Week-end. Les « bouhouhou » étaient au rendez-vous, mais des « bouhouhou » de saison régulière. Ce soir, avec un possible Mikal Bridges en feu et l’enjeu “couperet” des Playoffs, la pression sera différente. D’autant plus que James Harden a dynamité ce début de série, avec 23 points et 11 assists au premier match. Une ligne statistique que les plus fiers des New-Yorkais n’accepteront pas entre leurs murs. Petit problème qu’il reste à résoudre : on voit mal quel joueur, dans l’effectif des Nets, pourrait remplir ce rôle de faiseur de front contre front. Celui qui lock-down le barbu sur ses 24 secondes de possession, et qui vient ensuite lui murmurer ses personnages préférés de Game of Thrones à l’oreille, histoire d’enflammer un public encore à la recherche du premier frisson. Seth Curry ? Joe Harris ? Dorian Finney-Smith ? Spencer Dinwiddie ? Ça semble un peu trop gentil.

Accueil maison pour James Harden, et un troisième résultat à aller chercher pour des Sixers qui veulent en finir le plus rapidement possible. Le premier enjeu n’empêchera pas forcément le second. Il sera peut-être même une source de motivation pour El Barbudo.