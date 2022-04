C’est fait. Non sans se faire peur dans la série, les Sixers viennent finalement d’écarter les Raptors (4-2) et filent en demi-finale de conférence. Un dernier succès parfaitement maîtrisé en seconde période, sur des Raptors qui n’ont pas réussi à combler l’absence de Fred VanVleet. Un All-Star en moins, généralement, ça se sent. Débrief.

Ils ont déjà Xavier Dolan, les Raptors veulent du neuf. Pas une espèce de drame familial qui pue le parfum et les pâquerettes, où la morale qui induit du récit vaut plus que le résultat final. Quitte à déboîter des mâchoires et priver un enfant de son daron, il n’y a aucune place pour la débâcle heureuse. Des tickets pour ce Game 6 se seraient même vendus accompagnés de colts 9mm. C’est la guerre.

La première info, c’est que le match n’est pas parti en blowout. Dans ce genre de confrontation, le favori peut sentir bon de façonner directement un écart qui rythmera le match. La classique de l’outsider qui court après le score, sans jamais réussir à sortir la tête de l’eau. Mais à la maison, devant une Scotiabank Arena estimée à 63°C, les Raptors refusent de se plier à la loi du plus fort. Et c’est qui le plus fort d’abord ? Il est un peu gênant d’admettre que sur cette première mi-temps, c’est Chris Boucher. Le poste 4 à la largeur d’épaule de 42 centimètres cumule déjà 19 points, 9 rebonds et 1 block à 60% au tir. Si la conclusion est positive, ça sent le match référence en carrière. En face, les Sixers jouent à « si tu déroules un système tu files en G League ». C’est pas super marrant à regarder. De surcroit l’état physique de Joel Embiid inquiète. On sait que le Camerounais a une déchirure au pouce, mais les Sixers n’avanceront pas si leur leader décoche sur un pied depuis les huit mètres. Et puis James Harden fait du James Harden, à savoir distiller 5 assists sur les 5 premiers paniers, puis disparaître comme un vulgaire joueur d’effectif. Bien heureusement, Danny Green est en feu et s’occupe de pallier la mise en jambe tardive d’Embiid, et l’irrégularité d’El Barbudo. Le 3&D envoie d’abord un airball – légèrement contré par Chris Boucher – puis fronce les sourcils et active son mode « Spurs 2013 » : quatre fois posé dans le corner, quatre tirs primés consécutifs. Au bon souvenir de son titre avec Toronto en 2019, il ne célèbre pas comme un dingue. Mais le mal est fait. La mi-temps arrive, et les Raptors préparent la cérémonie de retirage de bague à Danny Green (Toronto Raptors 61 – 62 Philadelphia Sixers).

La seconde période démarre avec un tweet du Woj : « Tyrese Maxey has been fined $50,000 for rayer le parquet de Toronto with son énorme paire ». Emmené par un sophomore totalement décomplexé, Philly écrabouille Toronto dans le 3e quart-temps (37-17). Il est rassurant de retrouver un Joel Embiid déguisé en homme de Néandertal, qui ne jure que par l’enchaînement « coups d’épaule puis bras roulé ». Même topo pour James Harden, glissé dans son plus beau costume, celui de l’arrière altruiste qui ne décoche pas à outrance. Les Gary Trent Jr., Chris Boucher et Scottie Barnes ne voient plus le jour. La défense de Philly est topissime, à l’image d’un Paul Reed déchaîné par l’enjeu. Le MVP 2021 de G League est un intérieur plutôt court sur pattes, mobile et tellement dur sur l’homme. Un bon coup de flair que Doc Rivers a longtemps hésité à lancer, avant de retrouver la raison en deuxième partie de saison. Bref, Philly est en train de se façonner une hiérarchie saine au meilleur des moments. Le Big Three Joel Embiid – James Harden – Tyrese Maxey compile 80 points, 19 rebonds et 24 assists à… 60% au tir. Les lieutenants Danny Green (12 points à 4/7 à 3-points) et Tobias Harris (17 points et 11 rebonds) ont bien accompagné leurs supérieurs. Puis comme énoncé plus haut, la clique des tocards représentée par Paul Reed, Georges Niang et Shake Milton a permis aux titus de souffler sereinement. Notre homme du match ? Tyrese Maxey. Il n’a que 21 ans et prend déjà ses responsabilités en Playoffs. Et puis, il faut voir la sélection de tirs. Du grand n’importe quoi.

Raptors fans keep whining. Joel keeps trolling. pic.twitter.com/pUzsiQPHOD — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) April 29, 2022

Un Joel Embiid qui fait l’avion pendant que les « chants calomnieux » fuient les tribunes, c’est la vidéo parfaite d’une soirée parfaite pour Philly. Les Sixers plient bagage et se tirent du Nord, direction la Floride de Jimmy Butler.