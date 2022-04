Programme NBA : trois matchs et trois potentiels Game 7, ça commence à chauffer très fort

Trois matchs au programme de notre nuit NBA et trois nouvelles équipes peuvent valider le billet pour le second tour des Playoffs. Pour cela, Suns, Sixers et Mavs devront aller l’emporter à l’extérieur. Une victoire pour la qualification, une défaite pour un Game 7 sous haute tension, ça s’annonce intense.

# LE PROGRAMME DU JEUDI 28 AVRIL

1h : Raptors – Sixers (beIN Sports 1)

: Raptors – Sixers (beIN Sports 1) 1h30 : Pelicans – Suns

: Pelicans – Suns 4h : Jazz – Mavs (beIN Sports 1)

# CE QU’IL NE FAUDRA PAS RATER

Joel Embiid et les Sixers vont essayer (encore) de finir le taf contre les Raptors. Si ça perd, on va commencer à croire au choke all-time dans la cité de l’amour fraternel. Bizarre, Doc Rivers est dans la place.

Devin Booker pourrait finir la série contre les Pelicans mais sa participation au match de ce soir reste plus qu’incertaine.

Rudy Gobert et le Jazz n’ont, eux aussi, pas le droit à l’erreur face aux Mavs de Luka Doncic.

Donovan Mitchell est en game time decision, sans Spida ça pourrait devenir compliqué pour les mormons.

En déplacement sur ce Game 6, Suns, Sixers et Mavs peuvent finir le boulot mais la concurrence n’a pas dit son dernier mot. Qualification ou Game 7, un début de réponse dès 1h du matin.