On espère que le meilleur jour de la semaine s’est bien passé pour vous, et on vous annonce un programme NBA parfait avec huit matchs pour terminer cette journée de la meilleure des manières. C’est parti pour la preview NBA du jour.

# LE PROGRAMME

1h : Hornets – Clippers

1h: Magic – Bucks

1h30 : Hawks – Thunder

1h30 : Raptors – Celtics

2h : Rockets – 76ers

2h : Grizzlies – Heat

2h30 : Mavs – Suns

4h : Warriors – Pacers

# À NE PAS MANQUER

Après une grosse victoire dans le duel d’ailiers prise à Brooklyn par les Celtics, les hommes en vert enchaînent un back-to-back, et pas des moindres : les C’s sortent le passeport, direction le Canada et la tanière des Raptors dans le grand Nord. Les potes de Jayson Tatum et Jaylen Brown (énormissime sur les derniers matchs) vont chercher à continuer de faire tourner le rouleau compresseur, et à prendre une 20e victoire en seulement 25 matchs. Dynamique plus nuancée pour les Dinos, qui ont du gérer les absences de quasiment tous leurs starters et vont devoir se relancer maintenant que le gros de la meute est de retour.

Mais l’Event le plus attendu de la soirée est sans doute situé plus à l’Ouest, dans le Texas plus précisément. Deuxième rencontre entre Mavericks et Suns depuis la série du second tour des Playoffs qui avait vu Luka et son crew réaliser l’upset face à des Suns que l’on croyait imbattables. Si certains attendaient l’implosion du groupe de Phoenix à la suite de cette désillusion, il n’en est rien pour le moment : victoire des Cactus face aux Mavs lors de l’Opener, et première place de l’Ouest rapidement reconquise par les gars de l’Arizona qui surfent en ce moment sur une série de sept victoires en huit matchs, dont un blowout à San Antonio hier après un surprenant revers à Houston. La visite complète du Texas s’achève donc à Dallas, sans doute toujours sans Chris Paul, blessé au talon. Pour les Mavericks, la dynamique est plus… discutable. Après une défaite à Detroit (oui, ça arrive), les Mavs étaient proches d’enchaîner une deuxième bourde à New York mais le patron Luka Doncic a pris les choses en main et Dallas a collé un violent 41-15 en troisième quart-temps aux Knicks. Reste à voir laquelle des deux mi-temps Luka Magic et son école de sorciers reproduiront ce soir…

#À SURVEILLER ÉGALEMENT

Charlotte accueillera Nicolas Batum (nom à répéter très fort en tapant sur une table basse) et les Clippers. Toujours pas de LaMelo Ball, mais peut-être un retour des compères Kawhi et Paulo, questionnable pour le match.

Paolo Banchero et Franz Wagner attendent les Bucks à Orlando pour se faire rouler dessus par les Harley du Wisconsin tenter de piéger les Bucks du Greek Freak.

Atlanta reçoit le Thunder, et Trae Young – de retour –

Les 76ers se déplacent dans le Texas, eux aussi. L’occasion pour le barbu préféré de toute la Pennsylvanie de retrouver son ancienne franchise pour ce qui s’annonce comme un passage à tabac en règles. Amis joueurs de TTFL, surveillez les dispos de votre Joel Embiid.

Le Heat d’un Jimmy Butler enfin de retour a fait surchauffer Boston vendredi, et va chercher à faire de même à Memphis face à des Oursons solides malgré l’absence de Desmond Bane et le potentiel forfait de Ja Morant.

Et enfin, le chef prépare sa tambouille à San Francisco pour la réception des Pacers, reste à savoir si le repas s’achèvera sur des bombinettes sauce Curry ou si l’on aura le droit aux fameux palets bretons au caviar de Thérèse.

Petite soirée plus que sympathique avec des affiches intrigantes à toutes les heures. Votre cafetière vous attend, allez, qu’est-ce que vous faites encore là ?