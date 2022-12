James Harden est enfin de retour ! Après un mois d’absence suite à une blessure au pied, le barbu de Philly va enfin pouvoir reprendre sa place dans le cinq des Sixers, et Philadelphie en a bien besoin pour éventuellement apporter un peu de repos mental à Joel Embiid tout en restant dans la course vers les hauteurs de l’est.

Bonne nouvelle à Philly, tout le monde va enfin pouvoir se détendre puisque Joel Embiid et James Harden vont rejouer sur le même parquet, en attendant le retour de leur pote Tyrese Maxey. Et il était temps, car si les hommes de Doc Rivers avaient réussi à assurer sans leur meneur jusque là, avec un joli bilan de huit victoires et quatre défaites de la blessure du barbu, le dernier road trip commençait nettement moins bien (défaite de 28 points à Cleveland mercredi dernier et défaite à Memphis vendredi)

C’est sans doute au niveau du playmaking que la réintégration de James Harden à l’effectif fera le plus grand bien. Car sur les neuf premiers matchs de la saison, soit juste avant sa blessure, le meneur des 76ers tournait en moyenne à 22 points, 7 rebonds et 10 assists par match. Une moyenne à la passe qui lui permettait de truster les toutes premières places du classement des meilleurs passeurs de la saison, intercalé à la deuxième place entre Thérèse elle est bretonne et Trae Young.

James Harden said he’s on pace to play tomorrow vs. the Houston Rockets. He will see how he feels tomorrow. Today was the first day he practiced five-on-five. #Sixers — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) December 4, 2022

Et c’est sur des terres qu’il connaît très bien que le MVP 2018 pourra effectuer son grand retour : celles des Rockets, à Houston. La fin d’un road trip de trois matchs donc, où il faudra impérativement que ces 76ers l’emportent pour ne pas rentrer bredouille en Pennsylvanie. À leur retour, la barbe et ses coéquipiers accueilleront des Lakers plus en forme que jamais derrière un énorme Anthony Davis puis les Hornets et les Kings.

Ces Sixers, minés par les blessures tout au long du mois de novembre, vont devoir passer la seconde dès le retour d’El Chapo s’ils veulent passer les fêtes dans le top 3-4 de la Conférence Est. Pour le moment, Philly occupe la cinquième place avec un bilan de 12 victoires pour 11 défaites, mais une défaite ce soir face aux Rockets pourraient sortir les 76ers du top 6, ces derniers étant ex aequo avec Indiana, Toronto et Brooklyn. Pour ce qui est de Tyrese Maxey, il faudra sans doute attendre une à deux semaines de plus, mais Philadelphie est sur la bonne voie et les cartes sont désormais entre les mains de Jojo, Ramesse et toute leur clique.

Shake Milton a tenu la baraque et il est très gentil, mais le boss est de retour. Rendez-vous ce soir, 2h du mat’, sur un parquet où Ramesse nous a jadis lâché des 50/15/15, ça promet.