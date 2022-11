Meilleur passeur de la Ligue en ce début de saison, Tyrese Haliburton est l’incroyable maestro des surprenants Pacers. Meneur d’une propreté rare – pour ne pas dire inégalée – dans la NBA d’aujourd’hui, tant dans le playmaking qu’au shoot ou dans la défense, l’ami Tyrese commence sérieusement à causer dans les débats du meilleur joueur de la cuvée 2020, et son nouveau record fait office d’argument sérieux.

Une fois n’est pas coutume, le focus du jour portera sur une bretonne nommée Thérèse. Parce que Thérèse, elle est bretonne. On vous laisse juger de la qualité de cette vanne grand cru signée de notre rédac chef. Ce qui est sûr, c’est que Thérèse est un pur prodige de la passe. L’un de ceux que l’on croise rarement, même dans la Grande Ligue. En effet Tyrese Haliburton appartient au club très, très fermé des joueurs dépassant les 10 assists de moyenne sur une saison (à voir si le rythme se maintient d’ici avril) avant de souffler leurs 23 bougies. Fermé à quel point, me direz vous ? Eh bien voici la liste de ses membres : Mark Jackson. Fin de la liste, merci.

Si le début de saison des Pacers est si positivement inattendu, c’est en grande partie grâce à leur nouveau meneur. Tyrese Hali Tim Burton distribue les sucreries aux copains comme si on était dans Charlie et la Chocolaterie, et vient même d’établir un nouveau record.

Since individual turnovers have been tracked (1977-78), Tyrese Haliburton is the first player with 40+ assists and zero turnovers over a three-game span. pic.twitter.com/TPQl7QkqEN — NBA.com/Stats (@nbastats) November 29, 2022

Rien que ça. Depuis que la NBA comptabilise les pertes de balle dans ses feuilles de matchs, jamais avant Lil Magic un joueur n’avait enregistré 40 passes décisives sans la moindre perte de balle sur trois matchs ou moins. Avec 15 caviars dans la victoire des siens face aux Nets vendredi, 11 cadeaux chez les Clippers dimanche et 14 assists hier soir dans l’incroyable remontée des Pacers face aux Lakers, Haliburton se pose durablement comme l’un des tout meilleurs métronomes de la NBA. Petite stat intéressante également : pour trouver un match à moins de 10 passes décisives pour la nouvelle star de l’Indiana, il vous faudra remonter sept rencontres en arrière, à Houston le 18 novembre. On peut parler d’une belle série, oui.

Déjà encensé au cours de sa saison rookie à Sacramento, Rese (non, pas celui de Malcolm, concentrez vous bordel) surprenait par la maturité de son jeu aux côtés de De’Aaron Fox, et par la justesse de ses choix. En saison 2, le ballon est plus souvent entre les mains d’Haliburton, et avec réussite : les passes décisives dépassent les 8 unités par match et De’Aaron Fox est plus utilisé comme un arrière scoreur. Mais coup de tonnerre à la deadline : l’avenir des Kings est transféré en direction des Pacers d’Indianapolis, en échange de Domantas Sabonis notamment.

Si aujourd’hui les Kings font un début de saison plus que satisfaisant eux aussi, on ne peut s’empêcher de penser que Monte McNair se mord encore les doigts d’avoir laissé partir une telle perle rare. Depuis son arrivée dans l’Indiana, Haliburton n’a pas cessé de progresser. Dans une franchise en semi reconstruction, le Point Guard s’assure la quasi entièreté des responsabilités aujourd’hui. Côté moyennes rien à reprocher au magicien des Pacers : 19,9 points, 11,1 assists et 4,7 rebonds, sans oublier 1,8 interception, plaçant Rese au quatrième rang des voleurs de ballons de la Ligue. Seule régression pour Lil Magic : le pourcentage à distance. Mais vous conviendrez que 38% du parking pour sept tentatives par match reste une réussite plus qu’exemplaire, non ?

Tyrese Haliburton semble aujourd’hui avoir le profil du meneur idéal dans la NBA moderne. Nul doute que Thérèse est capable de maintenir son niveau de production tout au long de la saison tant le jeu lui semble facile. Quand aux résultats des Pacers en revanche, rien n’est moins sûr, en particulier au vu du road trip en cours.